Kremlinul evită să comenteze direct asupra incidentului cu dronele din Polonia, delegând responsabilitatea Ministerului Apărării și respinge acuzațiile UE și NATO privind o presupusă provocare rusă. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov susține că Rusia nu a primit nicio solicitare oficială de contact din partea Poloniei și critică frecvența acuzațiilor „fără argumente” la adresa Moscovei.
Întrebat despre incidentul cu drone din Polonia și despre remarcile premierului polonez Donald Tusk, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru Reuters: „În acest caz, nu am dori să comentăm în niciun fel. Nu este responsabilitatea noastră - este prerogativa Ministerului Apărării”.
Peskov a mai spus că Polonia nu a contactat Rusia pentru lămuriri, dar a respins acuzațiile Uniunii Europene și NATO conform cărora Rusia a comis o provocare.
„Conducerea UE și NATO acuză zilnic Rusia de provocări. De cele mai multe ori, fără a încerca măcar să prezinte măcar un fel de argument”, a spus Peskov.
Ministerul Apărării din Rusia nu a comentat până acum incidentul cu drone din Polonia.
