Putin denunță o ”provocare majoră” din partea Ucrainei. ”Trag fără discernământ în locuințe civile, clădiri rezidențiale și ambulanțe” VIDEO

Președintele Vladimir Putin a acuzat Ucraina că a lansat „o altă provocare majoră”, după ce oficialii apărării au declarat că aproximativ 300 de soldați ucraineni au trecut marți, 6 august, în regiunea Kursk a Rusiei.

Se pare că luptele sunt în curs în zonă, deoarece Moscova a spus că trupele sprijinite de 11 tancuri și peste 20 de vehicule blindate de luptă au trecut granița în apropierea orașului Sudzha, la 10 km de linia frontului.

Mii de oameni și-au părăsit casele din regiune, au spus oficialii. Ucraina nu a comentat încă acuzațiile rusești.

Vorbind înaintea reuniunii Consiliului de Securitate de la Moscova, Putin a acuzat forțele ucrainene că „trag fără discernământ” în clădirile și locuințele civile, scrie BBC.

Putin made a brief statement about the events in the Kursk region. He didn’t have any special statements, he just mumbled something about indiscriminate shelling and instructed everyone to resolve all the issues. pic.twitter.com/LaPiBjl6oY