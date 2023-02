Reacția Republicii Moldova după ce Zelenski a dezvăluit că Rusia are un plan de a distruge Moldova

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a reacționat joi, 9 februarie, la dezvăluirea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski care a susținut că Rusia are un plan de a distruge Moldova.

Autoritățile de la Chișinău au confirmat existența planului prin care Putin dorește să submineze statul condus de Maia Sandu.

”Urmare a declarațiilor președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, Serviciul de Informații și Securitate confirmă recepționarea informațiilor respective de la partenerii noștri ucraineni. În același timp, SIS menționează că desfășoară măsuri operative pentru elucidarea tentativelor de destabilizare a situației în țară și cooperează strâns cu serviciile de informații partenere.

În acest context, SIS confirmă că, atât din informațiile prezentate de partenerii noștri ucraineni, cât și în urma activității operative a Serviciului, au fost identificate activități subversive cu scopul subminării statului R. Moldova, de destabilizare și de încălcare a ordinii publice. Instituția spune că nu oferă mai multe detalii deoarece există riscul de periclitare a diverselor activități operaționale aflate în desfășurare”, se arată într-un comunicat al SIS, citat de Agora.md.

Reacția SIS vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, 9 februarie, în plenul Consiliului European, că serviciile de informații ale Ucrainei au interceptat recent un plan cu privire la distrugerea Republicii Moldova întocmit la Moscova.

„Am vorbit recent cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și am informat-o că am interceptat planul serviciilor rusești pentru distrugerea Moldovei. Acest document arată când, cine și cum va distruge democrația Moldovei și va prelua controlul Moldovei. Nu am nicio îndoială. Atunci când am primit acest document și când am înțeles de unde vine, am avertizat imediat Moldova privind aceste amenințări. Sunt sigur că și voi ați fi făcut la fel.

Nu știm dacă Moscova a dat un ordin să urmeze acel plan împotriva Moldovei, dar noi am interceptat acest plan, l-am recunoscut și am realizat că au încercat să implementeze un plan asemănător și pentru Ucraina sau alte țări din Europa. Nu-i nimic nou. Și sunt sigur că sunteți la curent cu activitățile subversive ale Rusiei. Regimul vrea să distrugă libertatea Europei și să devină un lider autoritar al continentului”, a declarat președintele Ucrainean Volodimir Zelenski într-un discurs din cadrul Consiliului European.

