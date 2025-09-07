România, reacție după escaladarea războiului din Ucraina: „Acesta este adevărul chip al regimului Putin”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a criticat regimul de la Kremlin după atacul comis de Rusia duminică, 7 septembrie, în Ucraina. Atacul, cel mai mare de la începutul războiului, a lovit inclusiv o clădire guvernamentală de la Kiev.

„Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai masive atacuri aeriene de la începutul războiului: peste 800 de drone și rachete balistice asupra Ucrainei. Printre ținte - clădirea Guvernului de la Kiev și zone rezidențiale. Rachete și dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovați”, scrie Moșteanu pe Facebook.

Acesta adaugă că MApN condemnă cu toată fermitatea atacurile Rusiei și acuză Kremlinul că vrea să distrugă Ucraina.

„Acesta este adevărul chip al regimului Putin: teroare, distrugere, crime de război. Nu există nicio intenție de pace în acest atac barbar. Kremlinul vrea să distrugă Ucraina și să intimideze Europa. Condamnăm cu toată fermitatea aceste atacuri criminale”, a scris Moșteanu.

Rusia a lovit capitala Ucrainei cu sute de drone și rachete duminică, în cel mai mare atac aerian asupra țării de la începutul războiului, ucigând cel puțin două persoane și rănind câteva zeci. Atacul a lovit inclusiv o clădire guvernamentală.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat crime deliberate din partea Rusiei în urma atacului masiv din noaptea de sâmbătă spre duminică. Acesta cere aplicarea măsurilor decise la Paris.

