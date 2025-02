Cancelarul german Olaf Scholz respinge planul lui Trump de arme contra metale rare din Ucraina: „Egoist”

Cancelarul german Olaf Scholz a criticat declarația președintelui american Donald Trump că vrea metale rare din Ucraina în schimbul unui ajutor financiar, relatează DW . Potrivit liderului de la Berlin, o astfel de cerință este „egoistă”.

„Ar trebui să folosim aceste resurse ale țării pentru a finanța tot ceea ce va fi necesar după război”, a menționat Scholz.

Cancelarul german a explicat că folosirea banilor primiți acum pentru a sprijini apărarea „ar fi foarte egoistă și egocentrică”. Scholz a adăugat că, în viitor, Ucraina are nevoie de o armată puternică și de finanțare pentru reconstrucție.

„Sunt sarcini mari, având în vedere distrugerea enormă care are loc în Ucraina. Și de aceea cred că ar fi mai bine dacă resursele Ucrainei ar fi folosite pentru un viitor bun”, a concluzionat Scholz.

Președintele american Donald Trump a declarat luni că dorește să negocieze un „acord“ cu Ucraina, astfel încât această țară să ofere o „garanție“ asupra„mineralelor sale rare“, utilizate pe scară largă în domeniul electronic, în schimbul ajutorului american, transmite AFP.

„Căutăm să ajungem la un acord cu Ucraina în care să aducă pământurile rare și alte lucruri în schimbul a ceea ce le oferim“, a spus președintele SUA în timpul unui discuții cu reporterii în Biroul Oval.

„Vreți ca Ucraina să dea minerale rare Statelor Unite?“ a întrebat un reporter. „Da“, a răspuns președintele Donald Trump, „vreau asigurări cu privire la pământurile rare“.

Ads

„Planul de victorie” al lui Zelenski cu privire la SUA include resurse de metale rare

În octombrie anul trecut, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a adăugat în „planul său de victorie“, fără a menționa în mod specific mineralele rare, a un „acord special“ cu partenerii țării sale. În viziunea sa, acest acord urmărea să permită o „protecție comună“ și o „exploatare strategică comună“ a țării sale. El a dat atunci drept exemple „uraniul, titanul, litiul, grafitul și alte resurse strategice de mare valoare“.

„Pentru a garanta utilizarea acestor resurse, este necesar să se asigure securitatea, astfel încât rușii să nu ocupe teritoriile în care se află”, a menționat un consilier prezidențial ucrainean.

Zăcămintele Ucrainei

The Washington Post nota că valoarea totală a zăcămintelor minerale din teritoriile militare ruse ocupate temporar din Ucraina este estimată la cel puțin 12,4 trilioane de dolari.

Ads

Potrivit informațiilor Forbes publicate în 2023, valoarea totală a mineralelor Ucrainei este de 14,8 trilioane de dolari, care este unul dintre factorii cheie ai agresiunii militare ruse. În același timp, peste 70% din volumul total al acestor resurse este concentrat în trei regiuni - Donețk, Dnipropetrovsk și Lugansk.

Financial Times subliniază că Ucraina are „zăcăminte semnificative din punct de vedere comercial de 117 din cele 120 de minerale industriale cele mai utilizate pe scară largă” în peste 8.700 de zăcăminte explorate. Valoarea totală a acestor rezerve, inclusiv titan, fier, neon, nichel și litiu, este estimată la 11,5 trilioane de dolari . În plus, Ucraina are rezerve semnificative de beriliu, niobiu, tantal, titan și cobalt, pe care Agenția Internațională pentru Energie le consideră critice, precum și resurse necritice, inclusiv uraniu și feldspat.

Întâlniri între echipele lui Trump și Zelenski

Misiunea diplomatică a Ucrainei în Statele Unite ale Americii lucrează în prezent la organizarea unei serii de întâlniri între reprezentanții echipelor președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și președintele SUA Donald Trump, a declarat ambasadorul ucrainean în Statele Unite Oksana Markarova, într-un interviu acordat televiziunii naționale.

Ads

Întrebată de o jurnalistă dacă vorbește și despre o întâlnire a șefilor de stat, aceasta a răspuns că și această problemă este în lucru.

„Întotdeauna pregătim întâlniri și apeluri telefonice. Acest lucru durează ceva timp. Există mult mai multe contacte în Ucraina a echipei noului președinte al SUA decât în alte țări”, a spus ea.

Markarova a precizat că ambasada are contacte bune cu secretarul de stat Marco Rubio și consilierul pentru securitate națională Michael Volz.

Zilele trecute, președintele american Donald Trump a spus că administrația sa pregătește „întâlniri și negocieri” cu Ucraina, Rusia și „diverse partide”.

Ulterior, trimisul special al lui Trump pentru Ucraina și Rusia, Keith Kellogg, a emis o declarație în care menționează că ambele părți vor trebui să facă concesii dacă speră să ajungă la un acord privind o soluționare a războiului și a menționat că Zelenski „a precizat deja că îşi va înmuia poziţia privind teritoriile”.

Kellogg a mai declarat că SUA doresc ca Ucraina să organizeze alegeri în cazul unei încetări a focului cu Rusia în lunile următoare.

Ads