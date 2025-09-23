Președintele Turciei: ”Nu cred că războiul din Ucraina se va încheia curând. Europa și SUA nu pot susține Kievul la nesfârșit”

Marti, 23 Septembrie 2025, ora 22:06
Președintele Turciei: ”Nu cred că războiul din Ucraina se va încheia curând. Europa și SUA nu pot susține Kievul la nesfârșit”
Tayyip Erdogan, președintele Turciei FOTO X/ MAKS 24

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat într-un interviu acordat postului american Fox News că nu este optimist în privința unei încheieri rapide a războiului din Ucraina. În opinia sa, conflictul continuă să provoace pierderi majore de ambele părți, iar perspectivele păcii rămân îndepărtate.

„Sincer, nu cred că acest război se va încheia prea curând. Nu este o veste bună, iar această situație ne apasă pe toți. O simțim ca pe o povară reală”, a afirmat liderul turc.

Erdogan a atras atenția asupra dezechilibrului economic evident dintre cele două state aflate în conflict și a sugerat că sprijinul oferit Ucrainei de către partenerii săi occidentali nu poate continua la nesfârșit. „Atât Rusia, cât și Ucraina suferă pierderi uriașe. Ucraina nu se poate compara cu Rusia din punct de vedere economic, iar Europa nu cred că va putea oferi sprijin financiar la nesfârșit. Despre Statele Unite, sincer, nu pot evalua cât timp își vor continua susținerea”, a declarat președintele turc.

Întrebat dacă acest context ar putea însemna o apropiere de finalul conflictului, Erdogan a exclus această posibilitate, reiterând că, în ciuda speranțelor internaționale, o soluție durabilă nu este în prezent la orizont.

O poziție de echilibru între Moscova și Kiev

Președintele Turciei a subliniat, încă o dată, abordarea distinctă pe care Ankara o are în raport cu acest conflict. Spre deosebire de alte state NATO, Turcia a menținut deschise canalele de comunicare atât cu Moscova, cât și cu Kievul.

„Consider că Europa și NATO ar trebui să țină cont de modelul nostru. Avem relații bune atât cu președintele Vladimir Putin, cât și cu președintele Volodimir Zelenski. Acest echilibru ne permite să acționăm ca un potențial mediator”, a spus Erdogan.

Turcia a jucat un rol cheie în trecut în facilitarea acordului privind exportul de cereale din porturile ucrainene, însă eforturile de mediere au stagnat în ultimele luni, în contextul intensificării luptelor pe front și al pozițiilor tot mai inflexibile ale celor două tabere.

Declarațiile președintelui Erdogan vin într-un moment în care sprijinul internațional pentru Ucraina, deși încă solid, începe să fie supus unor presiuni – politice, economice și electorale – în mai multe capitale occidentale.

Afirmațiile liderului de la Ankara pot fi citite și ca un avertisment adresat Occidentului: fără o strategie coerentă și sustenabilă, echilibrul fragil între sprijin militar, ajutor economic și eforturi diplomatice riscă să se rupă.

