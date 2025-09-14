Ucraina ar putea reduce intenționat calitatea comunicațiilor mobile în timpul atacurilor rusești. Care este motivul

Autor: Grigore Dobritoiu
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 15:54
Operatori ucrainei de drone pe frontul din Ucraina/FOTO:X/@ThurmWarUpdates

Ucraina ar putea reduce intenționat calitatea comunicațiilor mobile în timpul atacurilor cu drone rusești pentru a împiedica utilizarea rețelelor în coordonarea atacurilor, a declarat duminică șeful Statului Major General, Andrii Hnatov, citat de Reuters.

La trei ani și jumătate de la începutul războiului, Rusia și-a intensificat atacurile cu drone asupra Ucrainei în ultimele luni, îmbunătățindu-și tehnologia și mărind numărul de drone utilizate pentru a maximiza daunele asupra țintelor strategice și infrastructurii cheie.

„Nu este vorba de o întrerupere a comunicațiilor mobile, ci mai degrabă de o limitare a calității comunicațiilor în anumite zone, cum ar fi o restricție a comunicațiilor 4G și 5G”, a declarat Hnatov pentru canalul online ucrainean Novînî Live. „În acest fel, modemurile pe care le utilizează pe vehiculele aeriene fără pilot nu ar putea accesa internetul operatorilor noștri de comunicații”, a adăugat el.

Conform presei locale, oprirea internetului mobil de mare viteză are sens pentru a combate dronele echipate cu camere care transmit imagini și necesită o conexiune 4G pentru a funcționa.

Rusia a ordonat frecvent oprirea internetului mobil pentru a perturba atacurile cu drone ucrainene în timpul războiului.

