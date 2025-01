Reforma achizițiilor militare. Ucraina permite unităților de luptă să cumpere drone direct

Ministerul Apărării al Ucrainei a anunțat o nouă inițiativă prin care forțele armate vor beneficia de un buget suplimentar de 2,5 miliarde de grivne (aproape 60 de milioane de dolari) lunar, pentru achiziționarea directă a dronelor. Această sumă va fi distribuită unităților de luptă și va oferi brigăzilor posibilitatea de a cumpăra echipamentele necesare fără a depinde de achizițiile centralizate.

"Am analizat experiența anterioară și am decis să extindem această inițiativă", a declarat ministrul ucrainean al Apărării, Rustem Umerov. "Comandantii unităților vor avea acum flexibilitatea de a utiliza aceste fonduri pentru a achiziționa dronele care sunt cele mai eficiente în îndeplinirea misiunilor de pe front", a adăugat acesta. "Este un alt pas important pentru crearea unui sistem flexibil, care să asigure că armata are tot ce este necesar pentru apărarea Ucrainei."

Această decizie vine la doar câteva luni după o alocare de 2,1 miliarde de grivne (aproape 50 de milioane de dolari) în luna decembrie, în cadrul unei inițiative similare. De asemenea, Umerov a precizat că, începând din acea perioadă, comandamentele vor putea cumpăra drone fără a mai fi nevoie de aprobări birocratice din partea Statului Major General și altor autorități militare.

În paralel, Agenția de Achiziții pentru Apărare a Ucrainei (DPA) a coordonat eforturile de procurare centralizată a dronelor. În august, agenția a raportat cheltuieli de aproximativ 30 de miliarde de grivne (aproape 717 milioane de dolari) pentru achiziționarea a peste 350.000 de drone în anul 2024. Dmitro Klimenkov, viceministru al Apărării, a subliniat că aceste eforturi sunt în conformitate cu obiectivul strategic al președintelui Ucrainei de a furniza armatei drone de înaltă calitate, 95% dintre acestea fiind produse intern.

Conflictul din Ucraina a accelerat inovația în domeniul dronelor, care au devenit principalele „arme” pe câmpul de luptă, provocând haos atât în aer, pe uscat, cât și pe mare. Dronelor le-au fost atribuite misiuni complexe, de la atacuri asupra navelor de război și tancurilor, până la recunoaștere și evacuări medicale. Cererea tot mai mare pentru aceste tehnologii i-a determinat pe oficialii ucraineni să stabilească obiective de producție ambițioase. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, la începutul lunii ianuarie, că Ucraina intenționează să producă „un număr record de drone” în acest an, cu un obiectiv anual de până la 4 milioane de drone.

