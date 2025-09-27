Regele Charles al Marii Britanii a jucat un rol cheie în schimbarea de ton a lui Trump față de Ucraina

Diplomația britanică pare să fi marcat un punct crucial în ecuația complicată a războiului din Ucraina. Potrivit cotidianului The Telegraph, regele Charles al III-lea ar fi jucat un rol esențial în recalibrarea atitudinii președintelui american Donald Trump față de conflictul ruso-ucrainean.

La Washington, Departamentul de Stat tratează noua poziționare a liderului republican drept un semn încurajator. Într-un context geopolitic volatil, orice nuanță contează – iar cea adusă de Charles pare să fi cântărit neașteptat de mult.

Surse apropiate administrației Zelenski afirmă că discuțiile private dintre monarhul britanic și Trump, în timpul vizitei recente la Londra, au fost „extrem de importante”. Dacă până nu demult Trump sugera public că Ucraina ar trebui „să cedeze teritorii” pentru a opri vărsarea de sânge, în prezent președintele american pare să fi trecut la un registru diferit: unul în care victoriile ucrainene nu mai par o fantezie, ci un obiectiv realizabil.

Discuțiile nu au avut loc în săli de conferință, ci în saloanele regale de la Castelul Windsor. Familia Trump a fost invitată la prânz și cină de către Charles al III-lea, iar agenda — deși oficial informală — a inclus, potrivit surselor, schimburi de idei ferme despre situația din estul Europei.

În cadrul dineului de stat, regele Charles a făcut o remarcă cu greutate politică, deloc întâmplătoare:

„În două războaie mondiale, am luptat împreună împotriva tiraniei. Astăzi, când amenințarea revine pe continentul european, noi și aliații noștri susținem Ucraina pentru a contracara agresiunea și a menține pacea.”

Pentru un monarh constituțional, aflat teoretic deasupra politicii, Charles nu a lăsat loc de echivoc. Iar mesajul, transmis direct lui Trump, pare să fi fost recepționat.

O întoarcere spectaculoasă de poziție

După întrevederea de la ONU cu Zelenski, Trump a afirmat public că Ucraina are „șanse reale de a-și recâștiga întreaga suveranitate teritorială”. Un discurs care contrastează puternic cu abordările sale anterioare.

În culisele diplomației, se discută că declicul ar fi venit nu atât în urma argumentelor tehnice ale delegației ucrainene, cât mai ales în urma presiunii morale – și poate simbolice – exercitate de cuplul Charles–Starmer. Premierul britanic, laburistul Keir Starmer, și-ar fi coordonat mesajele cu regele, oferind o imagine de unitate transpartinică rară în politica de azi.

„Foarte supărat pe Putin”

În același timp, Mark Rubio, secretar de stat al SUA, le-ar fi transmis omologilor europeni că „tonul schimbat al lui Trump ar trebui privit ca un semnal pozitiv”. Potrivit The Telegraph, Rubio ar fi adăugat că Trump este „foarte supărat pe Putin”, după ce tentativele sale de a încheia conflictul au fost ignorate de liderul de la Kremlin.

În martie, Charles l-a primit pe Zelenski la Sandringham pentru o discuție privată, la doar câteva zile după o întrevedere tensionată între liderul ucrainean, Trump și vicepreședintele SUA J.D. Vance la Casa Albă. S-ar putea spune că monarhul britanic a devenit, fără să o afișeze explicit, un actor de încredere în diplomația informală europeană.

Simbolism și realpolitik

Vizita lui Trump la Windsor, însoțită de manifestații masive anti-americane la Londra, a fost descrisă de analiști drept un moment „cu potențial de pivot geopolitic”. Chiar și publicația Politico nota înaintea vizitei că influențarea lui Trump în chestiunea ucraineană „ar putea veni cel mai eficient printr-o sursă atipică: regele Charles”.

Rămâne de văzut cât de durabilă va fi această schimbare de atitudine. Dar într-un peisaj internațional unde faptele sunt rare, iar simbolurile – prețioase, monarhul britanic pare să fi reușit ceea ce diplomații profesioniști au ratat: să-l facă pe Trump să-și regândească poziția.

