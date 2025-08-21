Regiunea pentru care se luptă Rusia și Ucraina. Putin vrea Donețk ca să oprească războiul, Zelenski refuză să cedeze teritoriul care nu a fost cucerit

Moscova controlează deja cea mai mare parte a regiunii Donețk, însă vestul provinciei rămâne unul dintre cele mai puternice bastioane ale apărării ucrainene. Deși Vladimir Putin ar fi dispus să înghețe războiul pe actuala linie a frontului, Kievul refuză cedarea teritoriului, considerat vital atât strategic, cât și simbolic, pentru rezistența împotriva viitoarelor ofensive rusești.

Rusia controlează aproximativ 70% din această regiune (oblast), inclusiv capitala regională cu același nume, după mai bine de un deceniu de lupte în care Donețk și vecinul său, Luhansk, au reprezentat inima sângerândă a conflictului, arată Digi24.ro

De ce este importantă regiunea Donețk

Cucerirea întregii regiuni Donețk ar însemna consolidarea pretențiilor lui Putin nerecunoscute internațional asupra acesteia și evitarea unor pierderi militare suplimentare. Pentru Ucraina, retragerea din partea de vest a Donețkului ar însemna nu doar pierderea teritoriului, cu perspectiva unui nou exod de refugiați, ci și prăbușirea unui bastion de apărare împotriva unor viitoare ofensive rusești.

Ucraina deține încă aproximativ 6.600 km² de teritoriu în Donețk. Aproximativ un sfert de milion de oameni locuiesc acolo, au transmis recent oficialii locali. Principalele centre urbane rămase sub control ucrainean sunt Kramatorsk, Sloviansk, Kostyantynivka și Druzhkivka.

Zona face parte din principala regiune industrială a Ucrainei, Donbas (Bazinul Donetului), dar economia acesteia a fost devastată de război.

„Realitatea este că aceste resurse probabil nu vor putea fi accesate timp de cel puțin un deceniu, din cauza minelor”, a declarat pentru Reuters dr. Marnie Howlett, lector la Universitatea Oxford, specializată în politică rusă și est-europeană. Aceste pământuri au fost complet distruse, aceste orașe complet rase de pe fața pământului.

„Ucraina a petrecut ultimii 11 ani investind timp, bani și efort pentru a consolida acest brâu fortificat și pentru a ridica o infrastructură defensivă și industrială semnificativă”, se arată într-un raport.

Forțele ruse care atacă în direcția Pokrovsk „sunt angajate într-o ofensivă care ar putea dura câțiva ani pentru a fi finalizată”, susține ISW. Fortificațiile fac parte din apărarea Ucrainei, dar și topografia joacă un rol crucial.

„Relieful este destul de favorabil apărării, în special înălțimea de la Chasiv Yar, care a susținut linia ucraineană”, explică Nick Reynolds, cercetător în domeniul războiului terestru la Royal United Services Institute (RUSI) din Marea Britanie.

Orașul Donețk se află pe un teren înalt. Spre vest, totul este în pantă, ceea ce nu e ideal pentru operațiuni defensive. Avantajele sunt pozițiile înalte pe care le oferă pentru observare, coordonarea artileriei și utilizarea dronelor.

„De asemenea, porțiunile de teren înalt sunt mai bune pentru propagarea undelor radio și coordonarea misiunilor cu drone”, a adăugat el. Chasiv Yar, pe care rușii au anunțat recent că l-ar fi cucerit, „este una dintre ultimele înălțimi pe care ucrainenii le mai controlează”, spune el. Informațiile prin imagini satelitare furnizate de partenerii internaționali ai Ucrainei sau de surse comerciale sunt importante, dar, avertizează Reynolds, „nu sunt același lucru cu posibilitatea de a-ți coordona direct propriile misiuni tactice.”

Vestul Donețkului reprezintă doar o mică parte a unei linii a frontului care se întinde pe aproximativ 1.100 km, dar aici au avut loc unele dintre cele mai intense atacuri rusești din această vară. Însă, dacă Moscova și-ar muta trupele terestre în altă direcție, e puțin probabil că ar progresa mai bine.

„În sud, linia frontului din regiunea Zaporojie seamănă acum foarte mult cu cea din Donbas, deci ar fi vorba tot de străpungerea unor poziții defensive extinse”, explică Reynolds. „Rușii se confruntă cu aceeași problemă și în nord, deci cu siguranță nu ar avea un drum deschis.” Ar putea Ucraina să-și reconstruiască apărarea? În teorie, în cazul unui acord de pace, ucrainenii și-ar putea retrage linia de apărare mai spre vest. Totuși, terenul dezavantajos și timpul necesar pentru a construi noi fortificații ar complica procesul, chiar și cu sprijinul constructorilor civili care nu ar lucra sub focul artileriei. Dar teoria este una, iar în practică Reynolds spune că este greu de imaginat ca armata ucraineană să renunțe la vestul Donețkului fără luptă.

