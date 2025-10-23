Trump dă mână liberă Ucrainei. Regulile de atac asupra Rusiei, relaxate după un transfer al autorității

Trump i-a promis lui Zelenski că îi va da rachete Tomahawk, dacă Putin nu negociază FOTO: Hepta

Administrația Trump a eliminat o interdicție majoră care limita utilizarea de către Ucraina a rachetelor occidentale cu rază lungă de acțiune asupra teritoriului rus. Măsura permite Kievului posibilitatea de a-și extinde atacurile asupra unor ținte considerate critice pentru infrastructura militară și industrială a Rusiei.

Potrivit The Wall Street Journal, decizia vine într-un moment în care Washingtonul încearcă să intensifice presiunea asupra Kremlinului, în contextul unui război care pare departe de a se încheia. Ucraina a lansat marți, 21 octombrie, o rachetă de croazieră Storm Shadow, furnizată de Marea Britanie, asupra unei fabrici din regiunea Briansk. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat pe rețelele sociale că atacul a fost „o lovitură de succes”, menționând că racheta a reușit să penetreze sistemele de apărare aeriană rusești.

Ridicarea restricțiilor a fost decisă după ce autoritatea de a aproba asemenea operațiuni a fost transferată de la secretarul apărării, Pete Hegseth, către comandantul suprem aliat al NATO în Europa, generalul Alexus Grynkewich. Schimbarea a fost făcută în paralel cu o serie de discuții la nivel înalt prin care președintele Donald Trump a încercat să determine Kremlinul să participe la negocieri privind încheierea războiului. Deși Trump a luat în calcul trimiterea de rachete Tomahawk Ucrainei, el a renunțat ulterior la această idee.

Kievul își extinde aria de acțiune asupra teritoriului rus

Oficialii americani citați de The Wall Street Journal afirmă că se așteaptă ca Ucraina să intensifice atacurile transfrontaliere cu ajutorul rachetelor Storm Shadow, capabile să lovească ținte aflate la peste 290 de kilometri distanță. Totuși, Statele Unite pot impune limite privind utilizarea acestor rachete, întrucât ele se bazează pe date de țintire furnizate de sistemele americane.

„Acesta este un război care nu ar fi avut loc niciodată dacă Trump ar fi fost președinte, lucru recunoscut chiar de președintele Putin, iar președintele Trump încearcă să-l oprească. Președintele a negociat, de asemenea, un acord istoric pentru a permite aliaților NATO să achiziționeze arme fabricate în SUA”, a declarat un oficial al Casei Albe.

Deși reautorizarea utilizării rachetelor Storm Shadow permite Kievului să își extindă aria de acțiune, analiștii subliniază că aceste arme nu schimbă radical echilibrul de pe front. Rachetele Storm Shadow au o rază de acțiune semnificativ mai mică decât Tomahawk și au fost folosite anterior pentru a lovi ținte din interiorul Rusiei.

La finalul mandatului său, fostul președinte Joe Biden aprobase deja folosirea rachetelor Storm Shadow și a sistemelor ATACMS împotriva obiectivelor militare din Rusia. După preluarea puterii de către Trump, Pentagonul a introdus însă un mecanism de revizuire pentru fiecare atac transfrontalier, procedură care a blocat pentru o perioadă îndelungată aprobarea unor astfel de operațiuni. Recent, această autoritate a fost restituită Comandamentului European al SUA, permițând reluarea atacurilor coordonate.

Ucraina desfășoară, de asemenea, atacuri în interiorul Rusiei folosind drone și rachete produse local, multe dintre ele vizând rafinării de petrol și infrastructura energetică.

„După cum s-a demonstrat, Ucraina este incredibil de capabilă să lovească adânc în interiorul Rusiei ținte militare legitime care permit războiul fără sens al Kremlinului, care îi afectează economia și a ucis sau rănit peste un milion de ruși”, a declarat colonelul Martin O'Donnell, purtător de cuvânt al NATO. „Nu are nevoie de permisiunea noastră”, a adăugat acesta.

Trump renunță la ideea trimiterii de rachete Tomahawk. Summitul cu Putin, blocat

Între timp, încercările de reluare a dialogului diplomatic dintre Washington și Moscova au stagnat. Președintele Trump și-a exprimat recent dorința de a organiza un nou summit cu Vladimir Putin la Budapesta, însă negocierile dintre cele două părți s-au întrerupt rapid. „O astfel de întâlnire ar fi o pierdere de timp”, a declarat Trump marți, în timp ce senatorul Angus King a avertizat că SUA ar trebui să mențină un anumit control asupra țintelor alese de Kiev.

„Dacă am putea avea un anumit control asupra țintelor, astfel încât acestea să fie doar instalații militare și doar cele care susțin atacurile asupra Ucrainei, cred că ar fi un element eficient pentru a-l convinge pe Putin că nu va câștiga acest război”, a spus King.

Decizia de a ridica restricția asupra folosirii Storm Shadow a fost luată chiar înainte de întâlnirea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu Donald Trump la Casa Albă, conform unor surse apropiate discuțiilor. Zelenski ceruse rachete Tomahawk, care i-ar fi oferit Kievului o capacitate sporită de lovire la distanță, însă cererea a fost respinsă, ceea ce, potrivit analiștilor, a redus influența diplomatică a Occidentului asupra Moscovei.

Statele Unite au aprobat recent vânzarea către Ucraina a peste 3.300 de rachete aer-sol de tip ERAM, cu o rază de acțiune cuprinsă între 240 și 450 de kilometri. De asemenea, în perioada administrației Biden, Kievul a primit rachete ATACMS, dar acestea nu au mai fost utilizate împotriva țintelor din Rusia de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

Într-o declarație comună transmisă marți, liderii europeni și președintele Zelenski au promis că vor „intensifica presiunea asupra economiei Rusiei și a industriei sale de apărare” până când președintele Vladimir Putin „va fi pregătit să facă pace”.

