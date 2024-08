Închisoarea ucraineană plină cu tineri recruți ruși. „Nu am vrut să luptăm în niciun fel”. Comandanții și forțele cecene i-au abandonat și au fugit

În subsolul unei închisori din nord-estul Ucrainei, zeci de soldați ruși - unii răniți, majoritatea abia adulți - stăteau înghesuiți vineri, 16 august, pe paturi supraetajate din metal, îmbrăcați în tricouri și șlapi.

Prizonierii de război care au fost prinși în luptă în Ucraina, nu sunt luptători experimentați, ci soldați ruși capturați acasă după o incursiune ucraineană surpriză în Rusia săptămâna trecută. Mulți sunt recruți care își îndeplinesc serviciul militar obligatoriu de un an și care nu ar fi trebuit niciodată să vadă o luptă, cu atât mai puțin să intre în Ucraina.

Capturarea atât de multor tineri nepregătiți reprezintă o provocare semnificativă pentru Kremlin. Aceasta servește, de asemenea, drept test pentru Ucraina cu privire la modul de gestionare a unui număr atât de mare de prizonieri de război ruși, care ar putea fi considerați monede de schimb deosebit de valoroase în viitoarele negocieri sau schimburi, scrie The Washington Post.

⚡️JUST IN: Ukrainian journalists release new footage from the Kursk Region

The latest footage reveals Russian prisoners, opulent shelters, and the aftermath of a purge targeting FSB positions. pic.twitter.com/fYVyxC5gCd