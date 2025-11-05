Relația Trump-Putin a explodat. Pârghia lipsă de la Casa Albă care să-l supună pe dictator, dezvăluită de un expert

Relația dintre Trump și Putin a explodat pur și simplu, în ultima vreme. Donald Trump pare să fi ajuns la concluzia tardivă că președintele rus Vladimir Putin - și nu Volodimir Zelenski - este principalul obstacol în calea păcii în Ucraina. Însă, un expert susține că în prezent Casa Albă nu are la dispoziție nicio pârghie pentru a-l supune pe Putin și de a-l aduce la masa negocierilor.

Legăturile dintre Rusia și Statele Unite au luat o întorsătură descendentă majoră odată cu anularea summit-ului de la Budapesta, zdrăngănitul săbiilor nucleare și noi sancțiuni asupra petrolului rusesc, potrivit iNews.

Amânarea bruscă a unui summit Trump-Putin de la Budapesta săptămâna trecută, convenit între cei doi lideri la mijlocul lunii octombrie, la câteva zile după impunerea de noi sancțiuni asupra giganților petrolieri ruși Rosneft și Lukoil, a marcat o schimbare notabilă în relații.

Săptămâna trecută a văzut, de asemenea, semne ale unei intensificări majore a tensiunilor militare dintre SUA și Rusia, Trump ordonând „Departamentului său de Război” să reia testele nucleare, iar Rusia anunțând progrese în ceea ce privește noile arme avansate, cum ar fi torpila sa nucleară Poseidon.

A fost săptămâna în care relația Trump-Putin a încetat în cele din urmă? Timpul ne va da răspunsul. Trump este bine cunoscut pentru admirația sa față de oamenii puternici. Dar chiar dacă crede că Putin este de admirat pentru controlul său asupra puterii de peste 25 de ani, Trump nu poate ignora slăbiciunile evidente ale Rusiei. Recenta sa descriere a Rusiei ca fiind un ”tigru de hârtie” a înfuriat în mod clar Kremlinul.

Trump l-a batjocorit acum în mod deschis pe Putin pentru că nu a reușit să termine rapid războiul din Ucraina după invazia sa la scară largă din 2022. Asta e ca și cum l-ai numi pe Putin un ratat.

Chiar și așa, eforturile de a intensifica presiunea asupra economiei ruse prin reducerea veniturilor sale din petrol sunt puțin probabil să aibă vreun efect real. Piața globală a petrolului abia a reacționat, deoarece traderii știu din experiența anterioară că importatorii chinezi și indieni vor găsi modalități de a se proteja de sancțiuni.

Trump nu a discutat despre Rusia cu China

SUA și aliații săi nu au aceeași hotărâre de a afecta veniturile din petrol ale Rusiei așa cum au avut-o cu Iranul în 2012, când au reușit rapid să retragă de pe piață aproximativ 40% din exporturile de petrol ale Teheranului. Acest lucru a presat Iranul să accepte limitări ale programului său nuclear.

Trump pare să fi înțeles în sfârșit că atunci când Putin vorbește despre pacea în Ucraina, președintele rus se referă la o înțelegere de pace dictată de Moscova, care echivalează cu înfrângerea Ucrainei.

Chiar dacă instinctele lui Trump l-ar putea încuraja să considere acest lucru ca un rezultat acceptabil, el nu poate fi de acord cu acesta din trei motive. În primul rând, ar părea personal slab în fața chinezilor atunci când trebuie să pară puternic. În al doilea rând, opinia publică americană este de partea Ucrainei, iar sentimentul în rândul alegătorilor republicani se schimbă în favoarea lui Zelenski.

Și în al treilea rând, cedarea în fața lui Putin ar deteriora iremediabil relațiile cu Europa și ar distruge NATO exact în momentul în care SUA trebuie să își folosească toate resursele pentru a proiecta puterea către China. Totuși, realitatea amară pentru Casa Albă este că nu are la dispoziție nicio pârghie pentru a-l forța pe Putin să negocieze serios, susține analistul John Lough.

Economia rusă este în mare parte rezistentă la sancțiuni, deoarece companiile rusești s-au adaptat. SUA nu sunt dispuse să producă o adevărată înfrângere asupra exporturilor de petrol rusesc din cauza impactului pe care l-ar avea asupra prețurilor la energie din SUA și, de asemenea, nu doresc să ofere asistență militară la scară largă Ucrainei. În cele din urmă, nu are capacitatea de a convinge China că ar trebui să își limiteze sprijinul pentru mașina de război rusă. Relațiile comerciale dintre SUA și China sunt prea tensionate și prea delicat echilibrate.

Trump a promis că va ridica problema Ucrainei și Rusiei, când s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping săptămâna trecută. Dar întâlnirea lor nu a durat atât de mult pe cât se aștepta, iar problema nu avea să fie niciodată în fruntea agendei.

China ar putea juca un rol în limitarea ambițiilor lui Putin în Ucraina și în crearea condițiilor pentru o eventuală înțelegere de pace. Xi împărtășește aproape sigur evaluarea lui Trump conform căreia Putin a greșit în Ucraina nereușind să obțină o victorie rapidă.

