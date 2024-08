Președintele polonez Andrzej Duda a participat, sâmbătă, 24 august, la Kiev, la evenimentele dedicate Zilei Independenței Ucrainei, care marchează a 33-a aniversare a adoptării Declarației de independență a Ucrainei de către Rada Supremă a Republicii Socialiste Sovietice Ucrainene în 1991.

Aceasta este a cincea vizită a lui Duda la Kiev de când Rusia a invadat Ucraina la 24 februarie 2022.

În cadrul unei conferințe de presă la Kiev cu președintele Volodimir Zelenski și premierul lituanian Ingridas Šimonite, liderul de la Varșovia a declarat că îi va cere omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, să nu tragă în soldații ruși dacă aceștia decid să părăsească Ucraina, scrie Evropeiska Pravda.

Duda a amintit de vremurile în care Polonia ieșea din zona de influență sovietică, dar în țară încă mai existau trupe sovietice.

„Acestea au părăsit Polonia în următorii câțiva ani. Iar noi strigam următorul slogan la demonstrații: ”Sovietici, plecați acasă!”. Ucrainenii au și ei un astfel de slogan, dar se referă la o navă de război rusească”, a spus el.

„Dacă cineva atacă pe altcineva, trebuie să ia în considerare că va fi bătut. Dar dacă se întâmplă ca rușii să facă ceea ce trebuie să facă, adică să se întoarcă acasă, iar trupele ruse să părăsească Ucraina și trupele ucrainene să-i atace, voi fi primul care va ridica telefonul și-l voi suna pe Vladimir Zelenski și-i va spune: ”Nu-i bombardați când pleacă.

Lăsați-i în pace, lăsați-i să se întoarcă acasă. Pot promite acest lucru soldaților ruși”, a spus președintele polonez.

„Și dacă telefonul sună ocupat?”, a răspuns ironic Zelenski. Cu toate acestea, Duda a subliniat că va suna până când va obține legătura.

„Dar atâta timp cât Rusia atacă Ucraina într-un război pe care l-a început, trebuie să țină cont de faptul că cel care ridică sabia, de sabie va pieri”, a spus Duda.

Liderul de la Varșovia a mai spus că tancurile pe care Polonia le-a predat Ucrainei participă acum la operațiuni de luptă în regiunea Kursk.

