Un lider dintr-o țară NATO îl „liniștește” pe Putin. „Istoria milenară“ a Rusiei nu va fi întreruptă, pentru că nu a existat niciodată

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, îl ”liniștește” pe dictatorul rus Vladimir Putin care este "excesiv de îngrijorat" că pierderea Rusiei în războiul cu Ucraina ar "pune capăt istoriei milenare a statalității ruse". Potrivit șefului diplomației de la Varșovia, "istoria milenară" a Rusiei nu va fi întreruptă, deoarece aceasta nu a existat niciodată.

Într-o postare pe platforma de social media X, Sikorsky a enumerat motivele pentru a pune la îndoială afirmațiile lui Putin:

-Moscova a fost fondată abia în 1147 (adică are mai puțin de 900 de ani de istorie);

-Rusia a suferit înfrângeri în Războiul Crimeii, războiul cu Japonia, Primul Război Mondial, după invazia Poloniei din 1920, războiul din Afganistan și Războiul Rece (adică a pierdut războaie de multe ori);

- Există viață națională după imperiu.

V.Putin worries that losing in UKR would end 1000 y. of Russian statehood.

He overworries.

1. Moscow was only founded in 1147.

2. RU survived defeats in Crimea War, RU-JAP war, WW1, 1920 invasion of PL, war in Afghanistan and the Cold War.

3. There's national life after empire.