Un reputat istoric anunță actul monstruos al lui Trump, mutarea pro-Putin: ”Este o zi de infamie oribilă”

Reputatul istoric britanic Simon Schama, care a dat un interviu pentru Australian Broadcastind Corporation, a anunțat actul monstruos pe care Donald Trump l-a făcut, o mutare pro-Putin. Referitor la decizia Casei Albe de a opri ajutorul acordat Ucrainei și de a nu mai împărtăși informațiile generate de SUA, Schama a spus: „Aceasta este una dintre acele zile de importanță istorică masivă, de importanță istorică mondială. Este o zi de infamie oribilă, cu adevărat”.

Decizia lui Trump este în beneficul lui Putin, a declarat Schama, adăugând că aceasta este asemănătoare cu semnarea Acordului de la Munchen al lui Hitler, potrivit Newsweek.

Oprirea ajutorului de către Trump și partajarea informațiilor generate de SUA către Ucraina îi va costa probabil pe aliații săi din Europa și va provoca mai multe victime în Ucraina, deoarece Kievul nu va avea resursele pentru a respinge atacurile rusești. Comentatorii politici au spus deja că o lovitură rusă asupra unui hotel din Kryvyi Rih, Ucraina, trebuie pusă pe seama faptului că Statele Unite au oprit partajarea informațiilor cu Ucraina.

Acordul de la München a fost semnat în 1938 de fostul prim-ministru al Regatului Unit Chamberlain, Hitler, premierul francez Édouard Daladier și Benito Mussolini al Republicii Sociale Italiene. I-a permis lui Hitler, liderul Partidului Nazist, să anexeze o regiune strategică a Cehoslovaciei ca o liniște menită să evite un conflict armat care va avea loc în cele din urmă.

Schama a adăugat că decizia Casei Albe ar putea să „fie ceva care semnalează un final catastrofal pentru apărarea democrațiilor”. El a adăugat că aceste decizii ale Casei Albe sunt „monstruos de distructive”.

Comentariile istoricului se referă la decizia lui Trump de a opri întregul ajutor militar al SUA către Ucraina, în urma întâlnirii sale explozive de la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski din 28 februarie. Oficialii administrației Trump au spus că președintele va restabili ajutorul Ucrainei atunci când ar putea stabili că Kievul este angajat în favoarea păcii.

De asemenea, Trump le-a interzis aliaților, inclusiv Regatul Unit, să împărtășească informații generate de SUA cu Ucraina în urma întâlnirii sale cu Zelenski. Directorul CIA, John Ratcliffe, a sugerat că această măsură ar putea fi ridicată și dacă Washingtonul lucrează cu Ucraina pentru pace.

Chiar și după ce Zelenski a scris pe X că este gata să „vină la masa negocierilor cât mai curând posibil” pentru a obține pacea și a lucra cu administrația Trump, președintele a menținut interdicția ajutorului.

O zi neagră din istoria SUA

Deciziile lui Trump au stârnit reacții din partea aliaților europeni. Valérie Hayer, președintele grupului Renew Europe din Parlamentul European, a declarat pentru The New York Times: "Statele Unite au fost pilonul în jurul căruia s-a gestionat pacea, dar au schimbat alianța. Trump face propaganda lui Putin. Am intrat într-o nouă epocă".

Într-o postare pe X, Schama a scris: „Prin acest act monstruos, Trump a făcut din Statele Unite un aliat militar al Rusiei lui Vladimir Putin în războiul său brutal și ucigaș de agresiune împotriva Ucrainei. Una dintre cele mai negre și mai rușinoase zile din istoria americană. Atât FDR, cât și Reagan se învârt în mormintele lor”.

Tymofiy Mylovanov, președintele Școlii de Economie din Kiev, a scris într-o serie de postări pe X: „Trump a tăiat armele și informațiile Ucrainei, conform CIA și FT. Înghețarea informațiilor este brutală – nu mai pot fi date lovituri asupra țintelor mobile de mare valoare. Dar ieri pe scenă, a zâmbit și a citit scrisoarea lui Zelenski despre pace”.

Mylovanov a adăugat: „Deci, Trump nu are încredere în Zelenski care este complet serios în ceea ce privește negocierile. De asemenea, menține presiunea pentru că vrea ca Zelenski să fie de acord cu orice condiții pe care Trump le negociază cu Putin. Oamenii vor muri. Zelenski este dispus să plătească prețul vieților pierdute pentru a proteja liniile roșii ale Ucrainei. Deci, conflictul este departe de a fi încheiat”.

Dylan Williams, vicepreședintele pentru Afaceri Guvernamentale la Centrul pentru Politică Internațională, a scris despre X: „Trump a oprit schimbul de informații care ajută Ucraina să vizeze forțele ruse care lansează atacuri mortale. A întrerupt ajutorul de securitate al SUA de care Ucraina are nevoie pentru a se apăra de ele. L-a încurajat pe Putin să distrugă Ucraina. Acest sânge este pe mâinile lui Trump”.

Trump nu a comentat declarația lui Schama. Războiul dintre Rusia și Ucraina ar putea continua să escaladeze în urma deciziilor administrației Trump; Schama a spus, făcând referire la Acordul de la München, că „când recompensezi agresiunea, aceasta garantează o altă rundă de agresiune”.

