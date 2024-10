Responsabilul cu securitatea la centrala nucleară din Zaporojie, ucis într-un atentat. A fost aruncat în aer cu propria mașină VIDEO

Andrii Korotkii, șeful securității fizice la centrala nucleară din Zaporojie, ocupată de forţele ruse în sudul Ucrainei, a fost ucis într-un atentat cu maşină capcană, au anunţat vineri, 4 octombrie, ambele ţări, potrivit AFP.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022, serviciile secrete ucrainene s-au aflat la originea mai multor atentate sau tentative de asasinate în teritoriile ocupate şi chiar pe teritoriul Rusiei, vizând responsabili ai ocupanţilor, militari şi personalităţi susţinând invazia în Ucraina.

Andrey Korotkyy, the ‘head of physical security’ of ZNPP, exploded in his car in occupied Energodar

The collaborator was involved in war crimes and repressions against civilians, the GUR said. pic.twitter.com/ynPBczGtAJ