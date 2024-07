Reacția lui Zelenski după retragerea lui Joe Biden din cursa pentru Casa Albă

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat duminică recunoştinţa faţă de ajutorul primit de la Joe Biden de la izbucnirea războiului, precizând că îi respectă decizia şi că speră că oricine va fi noul şef al Casei Albe va continua să sprijine respingerea agresiunii ruse.

„Ucraina îi este recunoscătoare preşedintelui Biden pentru sprijinul său neclintit în lupta Ucrainei pentru libertate, care, împreună cu sprijinul bipartizan puternic din Statele Unite, a fost şi continuă să fie esenţial”, a scris Volodimir Zelenski într-o postare pe X.

„Multe decizii ferme au fost luate în ultimii ani şi vor fi amintite ca paşi îndrăzneţi luaţi de preşedintele Biden ca răspuns la vremuri dificile”, a adăugat Zelenski. „Şi respectăm decizia dură, dar puternică de astăzi”, a punctat liderul de la Kiev.

Ukraine is grateful to President Biden for his unwavering support for Ukraine's fight for freedom, which, along with strong bipartisan support in the United States, has been and continues to be critical.

