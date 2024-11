Ucrainenii nu se retrag din Kursk, deși rușii au recucerit 500 km2 din zona ocupată. Ce spun despre rachetele de tip Oreşnik VIDEO

Forţele Kievului nu intenţionează, în acest stadiu, să se retragă din regiunea rusă Kursk din zona de ”aproximativ 800 de kilometri pătraţi” asupra căreia deţin în continuare controlul, declară o sursă de rang înalt din cadrul Statului Major ucrainean, relatează AFP.

”Vom rămâne (în regiunea rusă Kursk) atât timp cât acest lucru va prezenta un interes”, declară această sursă.

”Teritoriul maximum pe care l-am ocupat (în Kursk) era de 1.376 km2. Azi el este de aproximativ 800 km2”, anunţă această sursă.

