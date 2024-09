Le Monde: Ucraina și Rusia, schimb de copii prin medierea Qatarului. Precizările Kievului

Ucraina și Rusia fac schimb de copii prin medierea Qatarului, relatează Le Monde. Unul dintre oficialii din Qatar a declarat publicației că nouă minori și un adult se vor întoarce în Ucraina, încă patru copii vor fi predați Rusiei „pentru reunirea cu familiile lor”.

Vârsta copiilor ucraineni este de la 12 la 17 ani, iar cei care vor fi predați Rusiei au între doi și șapte ani.

Grupul predat Ucrainei include opt băieți cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani și o fată în vârstă de 17 ani, a precizat ombudsmanul rus pentru drepturile copiilor” Maria Lvova-Belova, căutată de CPI.

Un băiat, cu fratele său adult - locuiau în Rusia cu bunica lor. Celălalt copil a putut fi ridicat de mama lui. Ceilalți erau cu însoțitori.

Doi băieți locuiau în orfelinatul Alioșkin. Unul dintre ei a fost întâmpinat de tatăl său, celălalt de mama lui.

Qatar, respectiv ambasadorul Ahmed bin Nasser Al-Thani, a asistat la transferul copiilor din Rusia în Ucraina.

Lvova-Belova a fost implicată în deportarea copiilor orfani de pe teritoriile ocupate ale Ucrainei după izbucnirea războiului pe scară largă. Pentru aceasta, Curtea Penală Internațională (CPI) a emis un mandat de arestare pentru ea - împreună cu un mandat de arestare pentru Vladimir Putin, scrie canalul Nexta.

Russia returns nine more children to Ukraine

The group handed over to Ukraine includes eight boys aged 12 to 17 and one girl aged 17.

This was reported by international criminal and “Russian ombudsman for children's rights” Maria Lvova-Belova.

One boy was with his adult… pic.twitter.com/1mQnXVF3RV