Revoluția Română, dată exemplu de Ucraina pentru rușii de rând: ”Sper ca Putin să aibă soarta lui Ceaușescu” VIDEO

Consilierul ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, Anton Gerashchenko, a transmis sâmbătă, 1 octombrie, un mesaj pentru rușii de rând, pe care îi încurajează să urmeze exemplul României și să facă cu Vladimir Putin ce au făcut românii cu Nicolae Ceaușescu.

„Încă o paralelă istorică. Sper ca într-o zi rușii să facă ceva asemănător lui Putin cu ce i-au făcut românii lui Ceaușescu”, a transmis Gerashchenko pe Twitter. Acesta a publicat apoi pe Twitter un video cu Revoluția română din decembrie 1989.

Another historic parallel.

Someday, I hope soon, Russians will do something similar to Putin as Romanians did to Ceaușescu. pic.twitter.com/Gt7510e6fT