Rusia a transmis vineri, 25 martie, că a distrus joi cea mai mare rezervă de carburant a armatei ucrainene, în apropiere de Kiev, într-un atac cu rachete de croazieră.

”Rachete (de tip) Kalibr de înaltă precizie au vizat (joi seara) o bază (de depozitare) de carburant, în apropiere de satul Kalinovka, lângă Kiev”, anunţă într-un comunicat un purtător de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konaşenkov.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

”Cea mai mare parte a rezervei de carburant care rămânea armatei ucrainene şi care servea la aprovizionarea untăţilor din partea centrală a ţării, a fost distrusă”, apreciază el.

Konaşenkov anunţă, de asemenea, că forţe ruse au distrus mai multe echipamente militare ucrainene în ultima zi, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană şi patru drone.

#Ukraine #UkraineRussia #Russia-n MOD: A fuel depot in #Kalynivka village near #Kyiv was attacked by Kalibr cruise missiles last night. 50.2252, 30.2301

The fuel depot was the largest UAF fuel depot in the central region. This fuel depot has been burning since last night!

/423 pic.twitter.com/Ks0gI3uZee