Textul rezoluției propuse de SUA la ONU, după 3 ani de război: ”O trădare a Kievului şi o lovitură josnică aplicată UE” FOTO

Statele Unite, care vor să găsească un sfârşit al războiului din Ucraina, au propus un proiect de rezoluţie Adunării Generale a ONU în care nu menţionează respectarea integrităţii teritoriale a Ucrainei, în urma unui nou atac al noului preşedinte american Donald Trump împotriva omologului său ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.

Washingtonul cere în acest proiect ”un sfârşit rapid al conflictului şi îndeamnă la o pace durabilă între Ucraina şi Rusia”, o formulare vagă şi laconică, departe de precedentele texte ale Adunării Generale a ONU care susţin în mod clar Ucraina.

Secretarul de Stat american Marco Rubio cere într-un comunicat ţărilor membre ONU să aprobe această nouă rezoluţie ”simplă” şi ”istorică” şi ca ”toate statele membre să o susţină pentru a se trasa o cale către pace”.

Această rezoluţie ”este o idee bună”, a comentat rapid ambasadorul Rusiei la ONU Vasili Nebenzia, care deplânge însă lipsa unei evocări a ”rădăcinilor” războiului.

Europenii, uluiţi de dialogul brusc americano-rus privind Ucraina, nu au reacţionat sâmbătă faţă de propunerea americană.

”Fără comentarii pentru moment”, a declarat sec ambasadorul Franţei la ONU, Nicolas de Rivière.

Adunarea Generală a ONU urmează să se reunească luni.

”Un text minimalist (...) care nu condamnă agresiunea rusă şi care nu face referire la integritatea teritorială a Ucrainei aduce a o trădare a Kievului şi o lovitură josnică aplicată UE, dar şi a un dispreţ faţă de principiile care se află în centrul dreptului internaţional”, denunţă la AFP Richard Gowan de la International Crisis Group.

Reuniunea ONU de luni este prima de la întoarcerea la Casa Albă a lui Donald Trump, care şi-a reluat vineri atacurile împotriva preşedintelui ucrainean, în Biroul Oval, la Casa Albă.

El a apreciat că Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin ”vor trebui să stea de vorbă” pentru ”a pune capăt masacrării a milioane de persoane” şi că prezenţa Ucrainei ”nu este importantă” la negocieri cu Rusia.

”Eu am avut discuţii bune cu Putin şi am avut discuţii nu la fel de bune cu Ucraina. Ei n-au nicio carte în mână, dar joacă greu”, a observat Donald Trump.

”Nu vom lăsa asta să continue”, a declarat el.

”De trei ani (Volodimir Zelenski) este în reuniune şi nu s-a făcut nimic”, a tunat noul preşedinte american într-un interviu acordat Fox Radio.

”Nu cred, deci, că este important să participe la reuniuni”, a stabilit el.

Donald Trump a refuzat, de asemenea, să acuza Moscova de invadarea Ucrainei, în februarie 2022.

Liderii occidentali ”n-ar fi trebuit să o lase să atace”, a declarat el.

Donlad Trump i-a atacat, de asemenea, pe preşedintele francez Emmanuel Macron şi pe premierul britanic Keir Starmer, care ”n-au făcut nimic” pentru ca să pună capăt războiului.

Cei doi lideri sunt aşteptaţi - separat - săptămâna viitoare la Casa Albă.

În paralel, Kievul şi Washingtonul negociază un acord pe care Volodimir Zelenski îl vrea ”echitabil” cu privire la accesul Statelor Unite la minerale strategice în Ucraina, în schimbul susţinerii americane.

Într-un mesaj video difuzat vineri seara pe reţele de socializare, Volodimir Zelenski explica că Ucraina şi Statele Unite lucrează ”la un proeict de acord” privind mineralele.

