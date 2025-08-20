Chiar dacă o întâlnire directă între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar avea loc — pentru prima dată din 2019 — nu există indicii că ar putea genera un progres real în direcția păcii. În ciuda valului recent de inițiative diplomatice, pozițiile Moscovei rămân neschimbate, iar condițiile impuse Ucrainei sunt, în continuare, inacceptabile pentru Kiev și pentru partenerii săi occidentali.

Ultimele două săptămâni au fost marcate de o intensificare a activității diplomatice. Reprezentantul special al președintelui american, Steve Witkoff, s-a întâlnit pe 6 august cu Vladimir Putin la Moscova. Zece zile mai târziu, pe 16 august, liderul rus s-a deplasat în Alaska, unde a avut o întrevedere cu președintele SUA, Donald Trump. Trei zile mai târziu, la 18 august, liderii europeni, împreună cu președintele ucrainean, au fost primiți la Casa Albă.

Întrevederile au fost însoțite de o retorică optimistă — în special din partea președintelui Trump — care a lăsat impresia că un acord de pace ar fi iminent. „Cred că suntem aproape de o înțelegere pe aproape toate punctele”, le-a transmis Trump liderilor din Marea Britanie, Franța, Germania și Italia. Dar, în realitate, spun analiștii, dincolo de atmosfera ceremonială, nu s-a produs niciun avans concret.

Într-o analiză publicată în Washington Post, editorialistul Max Boot atrage atenția asupra dezechilibrului: multă agitație diplomatică, dar rezultate minime. Potrivit acestuia, asistăm mai degrabă la o „competiție de influență”, în care Putin încearcă să-l convingă pe Trump că eforturile de pace eșuează din vina Ucrainei, în timp ce Zelenski și aliații săi europeni încearcă să arate contrariul — și anume că Rusia este adevăratul obstacol.

Concesii minime, cereri maximaliste

Semnalele privind o eventuală „deschidere” a Moscovei s-au dovedit iluzorii. În urma întâlnirii cu Witkoff, Trump a vorbit despre „progrese substanțiale”, dar detaliile ulterioare au arătat că așa-numitele concesii ale Rusiei erau, de fapt, minime: Putin ar fi renunțat la cererea de retragere a trupelor ucrainene din Herson și Zaporijjea, dar a insistat ca Ucraina să cedeze regiunile Donețk și Luhansk — adică întregul Donbas.

Totodată, Moscova continuă să ceară încetarea totală a sprijinului militar occidental pentru Kiev, limitarea forțelor armate ucrainene și acceptarea statutului teritorial impus de Rusia — cerințe care, de facto, ar transforma Ucraina într-un stat cvasi-subordonat Federației Ruse.

Trump, înclinat spre poziția Moscovei

La întâlnirea din Alaska, Trump a părut dispus să accepte cedarea regiunii Donețk „pentru pace”, abandonând ideea inițială a unei încetări imediate a focului — propunere acceptată de Zelenski, dar respinsă de Putin. În schimb, liderul de la Kremlin a oferit „garanții” că nu va mai ataca Ucraina — o promisiune lipsită de credibilitate în contextul precedentelor multiple încălcări ale angajamentelor asumate de Rusia.

Ulterior, liderii europeni au încercat, la rândul lor, să convingă Casa Albă să mențină o linie mai fermă față de Moscova și să ofere garanții reale de securitate Ucrainei. Trump a menționat posibilitatea unor „garanții coordonate” cu țările europene, dar fără a furniza detalii clare sau angajamente concrete din partea Washingtonului.

Adevăratele garanții de securitate — spun analiștii — ar presupune un acord formal, ratificat de Congresul SUA, și o prezență militară americană sau coordonată cu aliații NATO pe teritoriul ucrainean. Deocamdată, nu există semnale că administrația americană ar merge în această direcție.

Realitatea din teren: un conflict care continuă

În paralel cu diplomația, realitatea războiului rămâne neschimbată. La câteva ore înainte ca Zelenski să ajungă la Casa Albă, atacurile rusești au ucis 14 civili în Ucraina, inclusiv doi copii în Harkov. La scurt timp după plecarea sa din Washington, Rusia a lansat cel mai amplu atac cu rachete și drone din ultima lună. În acest context, așa-numitul „moment diplomatic” nu a dus la o reducere a violenței, ci, dimpotrivă, a creat o fereastră de respiro pentru armata rusă.

Max Boot subliniază că, pentru a înțelege adevăratele intenții ale lui Putin, nu trebuie ascultate declarațiile sale, ci observate acțiunile. Iar acestea arată clar că obiectivele Kremlinului nu s-au schimbat.

În final, anunțul făcut de Trump privind pregătirea unei întâlniri directe între Putin și Zelenski — fără o dată stabilită și fără confirmare din partea Moscovei — pare mai degrabă o mișcare simbolică decât una cu potențial concret. Putin, care continuă să-l considere pe Zelenski un lider ilegitim, a evitat sistematic o întâlnire directă.

Așadar, chiar dacă o astfel de întâlnire va avea loc, premisele unui acord real de pace rămân extrem de slabe.

