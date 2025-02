Căutarea unui teren comun se dovedește imposibilă, inclusiv în privința trimiterii de trupe de menținere a păcii, arată rezultatele mini-summitului UE de la Paris de luni, 17 februarie, scrie Politico.eu.

Eforturile europene conduse de Franța pentru a arăta un front unit în fața temerilor crescânde față de intențiile președintelui american Donald Trump au eșuat luni, 17 februarie, când nu au reușit să ajungă la un consens privind trimiterea de trupe pentru a supraveghea un posibil acord de pace.

Președintele francez Emmanuel Macron convocase întâlnirea de urgență de la Bruxelles după ce liderii europeni au fost șocați de vestea că Statele Unite vor începe negocieri cu Rusia pentru a încheia războiul din Ucraina, fără a invita reprezentanți ai Europei sau Ucrainei.

Dar, după trei ore și jumătate de discuții la palatul prezidențial Elysée, răspunsul liderilor față de cea mai mare schimbare a calculelor de securitate din ultimele decenii a fost sub așteptări.

„Ne dăm seama că astfel de întâlniri nu se termină cu decizii”, a declarat premierul polonez Donald Tusk după întâlnire.

Liderii nu au venit cu idei noi, s-au certat pe tema trimiterii de trupe în Ucraina și, din nou, au repetat platitudini despre ajutorul acordat Ucrainei și despre creșterea cheltuielilor pentru apărare.

„Astăzi, la Paris, am reafirmat că Ucraina merită pace prin forță”, au spus atât președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cât și președintele Consiliului European, António Costa.

Conflictul central a fost legat de trimiterea de trupe în Ucraina

Conflictul central a fost legat de trimiterea de trupe în Ucraina, în cazul unui acord de pace. Președintele american Donald Trump a exclus trimiterea de forțe americane și admiterea Ucrainei în NATO, ceea ce înseamnă că orice efort pentru a preveni o nouă agresiune rusă în Ucraina va trebui să fie suportat de europeni.

Statele Unite au trimis un chestionar țărilor europene din NATO, cerându-le să explice ce ar fi dispuse să ofere pentru a implementa un acord de pace și ce ar aștepta în schimb de la SUA.

Însă nu s-a ajuns la un consens pe această temă.

Franța, ale cărei propuneri au stârnit inițial discuția, și Marea Britanie, prin Keir Starmer, susțin ideea trimiterii de trupe, deși premierul britanic a spus că acest lucru s-ar întâmpla doar dacă Statele Unite ar participa și ele.

El a insistat asupra necesității unei „participări din partea SUA” după ce pacea ar fi stabilită în Ucraina, pentru a „descuraja Rusia să atace din nou ”.

În schimb, Polonia, un stat aflat în prima linie și un aliat apropiat al Ucrainei, cu una dintre cele mai mari armate din Europa, s-a arătat reticentă.

„Nu anticipăm trimiterea de soldați polonezi în Ucraina”, a declarat Tusk la Varșovia, înainte de a pleca spre Paris.

„Polonia pur și simplu nu are capacitatea suplimentară de a trimite trupe în Ucraina”, a spus un oficial polonez de rang înalt, care a vorbit sub protecția anonimatului, subliniind că țara are frontiere lungi cu exclava rusă Kaliningrad și cu Belarusul aliat Rusiei, care trebuie întărite cu forțe poloneze. „Francezii sunt departe, așa că pot trimite soldați în Ucraina; noi suntem aproape, așa că nu putem.”

Olaf Scholz: trimiterea de pacificatori în Ucraina este „complet prematură”

Cancelarul german Olaf Scholz a spus după întâlnire că orice dezbatere privind trimiterea de pacificatori în Ucraina este „complet prematură” și „total inadecvată” atât timp cât războiul continuă.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a spus că „multe, multe” lucruri trebuie clarificate înainte ca trupe să fie trimise în Ucraina.

Mai mulți bani

Totuși, liderii au găsit un teren comun în privința necesității unor cheltuieli suplimentare pentru apărare — care au crescut constant în ultimul deceniu.

Starmer a recunoscut că „europenii vor trebui să își intensifice eforturile, atât din punct de vedere al cheltuielilor, cât și al capacităților pe care le oferim Ucrainei”, în timp ce Tusk a spus că relațiile dintre SUA și UE pe tema apărării intră într-o „nouă etapă”, pe măsură ce europenii înțeleg necesitatea unor cheltuieli mai mari pentru apărare și o mai mare autosuficiență.

„Europa a înțeles mesajul SUA că trebuie să facă mai multe pentru ea însăși”, a spus prim-ministrul olandez Dick Schoof, adăugând: „Este încă mult prea devreme pentru a face acorduri concrete.”

Gazda întâlnirii, Macron, a fost de acord: „Suntem convinși că europenii trebuie să investească mai bine, mai mult și împreună în securitatea și apărarea lor — atât pentru prezent, cât și pentru viitor”, a scris președintele francez într-o postare târzie pe X.

Scholz a reafirmat sprijinul pentru propunerea UE de a activa o clauză de urgență pentru a crește semnificativ cheltuielile pentru apărare, pe care von der Leyen a susținut-o la Conferința pentru Securitate de la Munchen de săptămâna trecută. Conform propunerii, țările ar putea să excepteze cheltuielile pentru apărare de la limitele de datorii și deficite ale UE.

Dar, în ciuda neliniștii care aproape că s-a transformat în panică la Conferința pentru Securitate de la Munchen, după atacul virulent al vicepreședintelui american JD Vance împotriva democrației europene, majoritatea liderilor au ezitat să se rupă public de SUA, care au asigurat fundamentul securității continentului din 1945.

„Nu trebuie să existe nicio divizare a securității și responsabilității între Europa și Statele Unite”, a spus Scholz.

Tusk a adăugat: „Cineva trebuie să spună că este în interesul Europei și al SUA să colaboreze cât mai strâns posibil.”

Frustrare în Europa de Est

Un număr semnificativ de state au reacționat vehement la atitudinea lui Emmanuel Macron, considerând-o arogantă. Cehia, România și Slovenia sunt nemulțumite că nu au fost incluse în summitul organizat de președintele Franței, potrivit Le Monde.

Reuniunea de urgență de la Paris a reunit liderii Germaniei, Regatului Unit, Italiei, Poloniei, Spaniei, Țărilor de Jos și Danemarcei, alături de președinții Consiliului European și ai Comisiei Europene și secretarul general al NATO. Cu toate acestea, Cehia, România și Slovenia au fost lăsate pe margine.

Un oficial guvernamental ceh a exprimat nemulțumirea față de comportamentul lui Macron, subliniind că, în afară de Polonia, țara sa se află la doar câțiva pași de conflictul din Ucraina. „Nimeni nu are mai mulți refugiați ucraineni per capita decât noi și suntem tot noi cei care asigurăm unul dintre cele mai eficiente sisteme de aprovizionare cu arme”, a declarat sursa respectivă, referindu-se la programul comun de achiziție de muniție din 2024, inițiat de Praga.

De ce nu a fost invitată România

De la București, tonul a fost mai diplomatic, dar nemulțumirea era evidentă. România, cu o graniță de peste 600 de kilometri cu Ucraina, joacă un rol crucial în aprovizionarea cu arme. Cristian Diaconescu, consilier pentru apărare și securitate al președintelui interimar Ilie Bolojan, a regretat absența țării noastre de la întâlnire.

În contextul tensiunilor dintre Europa și Statele Unite, România nu știe pe ce cale să o apuce. Dacă ar urma principiile democrației liberale, ar sprijini fără rezerve poziția europeană, dar ia în considerare și alte variabile: necesitatea unui sprijin american în apărarea teritorială, dependența de tehnologia militară provenită din SUA și armele cumpărate din Statele Unite.

Cristian Diaconescu a explicat absența României, subliniind că summitul convocat de Macron era „un grup informal de lucru”, care se adună pentru a discuta despre „capacitățile defensive europene pentru Ucraina” și posibilele garanții de securitate. În plus, ar putea fi discutată o propunere privind aderarea automată a Ucrainei la NATO dacă un eventual acord de pace este încălcat de Rusia. Oficialul român a mai subliniat că Parteneriatul Strategic cu SUA „funcționează impecabil”, iar România nu a primit semnale de diminuare a interesului american.

Ministrul de Externe al României, Emil Hurezeanu, a subliniat relațiile strânse cu Statele Unite, aducând în discuție implicarea țării în sprijinul Ucrainei, inclusiv prin transportul a milioane de tone de cereale ucrainene și prin instruirea piloților ucraineni. „Am cedat Ucrainei o baterie Patriot din cele patru pe care le deținem. România este una dintre țările care respectă tratatele internaționale și este alături de SUA din perioada Revoluției Române”, a spus Hurezeanu.

România se află într-un echilibru delicat între democrația liberală, un fundament al construcției europene, și iliberalismul tot mai vizibil în anumite colțuri ale Europei, cum ar fi Ungaria, Austria sau Slovacia. Potrivit politologului bulgar Ivan Krastev, în Europa de Est, democrația a fost acceptată, dar nu întotdeauna principiile liberalismului – diversitatea și respectarea statului de drept. Politicienii din statele iliberale văd democrația ca pe un proces electoral, dar nu neapărat ca pe un sistem care garantează drepturi egale pentru toți cetățenii.

În această dinamică, Statele Unite par să se alăture unei viziuni de „democrație suveranistă”, similare cu Rusia, adoptând unele dintre ideile iliberale. România, însă, vrea să păstreze relațiile cu ambele lumi: cea europeană liberală și cea americană iliberală. Acest balans, deși greu de realizat, poate fi un motiv principal pentru care România nu a fost invitată la summitul de la Paris, potrivit Deutsche Welle.

Președintele Sloveniei, Nataša Pirc Musar, a criticat absența unor state membre UE la summitul de la Paris, subliniind că acest lucru nu reflectă principiile procesului de integrare europeană. „Aceasta nu este Europa pe care o dorim. Nu este o Europă respectată pe plan global sau capabilă să fie un partener demn pentru un aliat nord-american”, a spus ea.

În schimb, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a caracterizat întâlnirea de la Paris drept un „grup de lideri europeni frustrați, pro-război și anti-Trump”, care încearcă să împiedice un acord de pace în Ucraina.

Potrivit publicației Politico, efortul președintelui Macron de a crea un front unit european în privința Ucrainei, în fața îngrijorărilor legate de intențiile lui Donald Trump, a eșuat. Liderii europeni nu au reușit să se pună de acord asupra trimiterii de trupe care să monitorizeze respectarea unui posibil acord de pace.

