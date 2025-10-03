Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals în România. General: „Intenția rușilor e să facă o demonstrație de forță”

Doi generali români vorbesc despre avertismentul Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) privind un posibil atac sub steag fals asupra României. Virgil Bălăceanu și Dan Grecu consideră că o astfel de amenințare, deși nu iminentă, este o posibilitate, dar greu de îndeplinit de către părțile implicate în războiul din Ucraina. De asemenea, cei doi exclud posibilitatea unui război convențional Rusia - NATO.

Generalul (r) Virgil Bălăceanu, militar care a reprezentat România la Comandamentul NATO de la Bruxelles și a fost șef al Brigăzii Multinaționale din Sud-Est, nu crede în varianta unui atac sub steag fals dinspre Rusia, dar nu-l exclude în totalitate. Pe de altă parte, el nu crede că Ucraina ar intenționa să treacă la acest gen de provocare.

„La un moment dat, Federația Rusă o să spună că și avioanele care au pătruns în spațiul aerian al Estoniei au fost ucrainene. Pe de altă parte, orice se poate face pe linia dezinformării și a unor operații sub steag fals. Așa că nimic nu e cu adevărat imposibil”, avertizează generalul Bălăceanu, pentru Adevărul.

În schimb, pentru ca ucrainenii să provoace un atac sub steag fals, ar trebui întrunite o serie de condiții, și chiar dacă nu ar fi un scenariu imposibil, e mult mai puțin probabil decât un atac similar din partea Federației Ruse.

Nu se pune problema unui atac din Ucraina sub steag fals, susține Bălăceanu.

„Dacă ar fi vorba de ucraineni, ar trebui ca echipamentul respectiv să fie exact ca cel pe care îl folosesc rușii. Chiar dacă ai drone care au fost lovite electronic și au căzut și le repari, și aceste reparații se fac cu anumite piese. Ori nu ajung dronele, trebuie să folosești și aceleași piese. Trebuie să ai toate caracteristicile unei drone pe care o produc rușii. Teoretic, se poate. Dar practic, nu avem date care să indice asta. Au rușii date că la ora actuală ucrainenii pot să producă ei Shahed 136 în care să bage aceleași piese pe care le folosesc rușii sau să repare cu același tip de piese? Nu. Pentru că altfel e clar”, spune generalul Virgil Bălăceanu.

Pe de altă parte, susține generalul, un atac al Federației Ruse sub steag fals ar fi greu de dus la capăt, cu atât mai mult cu cât există o supraveghere intensă prin satelit, iar cele două tabere se spionează reciproc cu mijloace dintre cele mai sofisticate.

Generalul Virgil Bălăceanu consideră că cel mai probabil, Federația Rusă va continua să hărțuiască statele NATO și să le provoace, dar nu pentru a intra într-o confruntare militară clasică.

„Vor continua acțiunile Federației Ruse, dar totul în contextul războiului hibrid”, consideră generalul Bălăceanu.

„Nu se urmărește declanșarea unui război”

Generalul susține că, în ciuda incidentelor majore de securitate, un război NATO - Rusia este exclus.

„E o exagerare să credem că incidentele legate de drone sau intrarea unor avioane, chiar foc de avertisment asupra unui avion sau chiar doborârea unui avion, declanșează un conflict militar între Federația Rusă și NATO. Exagerăm de fiecare dată. Sau cumva în momentul în care turcii au doborât un Suhoi rusesc a început război între Turcia și Federația Rusă? Nu. Sunt incidente majore de securitate, dar ele nu duc la declanșarea unui război. Că nu asta se urmărește”, punctează generalul Bălăceanu.

Scopul rușilor nu ar fi un război cu NATO, ci obiectivele sunt cu totul altele.

„Planurile rușilor sunt altele. Sunt de testare a NATO, intenția lor e să facă o demonstrație de forță, să obțină o influență prin crearea unei atmosfere negative în rândul populației. Războiul hibrid este unul subversiv, nu este un război față în față, ca pe front. Da, între Federația Rusă și NATO, mai ales statele de pe granița de est, este un război hibrid, dar nu e nici de ieri și nici nu trebuie să ducă la o confruntare directă”, subliniază generalul Bălăceanu.

Avem nevoie de arme defensive

Generalul Dan Grecu nu vede un risc major pentru izbucnirea unui război convențional între NATO și Rusia, dar consideră că România ar trebui să ia măsuri pentru a descuraja orice ipotetic stat ostil, inclusiv Federația Rusă.

„Referitor la un atac sub un steag fals, nu am informații că acesta ar fi iminent. Dar România trebuie oricând să fie pregătită pentru orice fel de situație. Cred că achiziționarea propusă de peste 270 de tancuri și blindate ar trebui să mai fie discutată și ar fi un mare păcat să se ia o decizie în scurt timp. Deci nu să fie o decizie luată pe grabă. Pe noi trebuie să ne intereseze, în primul rând, apărarea. Adică tot ce aici înseamnă mijloace de apărare, trebuie să ne intereseze. Tancul este, prin principiu, mijlocul ofensiv, iar eu sunt susținătorul asigurării mijloacelor de apărare, fie că vorbim aici de apărarea terestră, antiaeriană, navală. Așa că, din punctul meu de vedere, ne trebuie mai mult arme defensive decât tancuri”, spune generalul Grecu.

În același timp, România va trebui să se poată baza pe drone de interceptare, pentru a nu se ajunge în situația în care este nevoită să ridice avioane F16 și să utilizeze rachete de sute de mii și de milioane de euro doar pentru a doborî drone de câteva mii de euro.

„În cazul respectiv să fim cât mai bine pregătiți pentru drone, să avem dronele noastre de interceptare. Pentru că problema dronelor este o problemă foarte complexă și trebuie să fie gestionată cât mai repede, mai ales că dronele au demonstrat în războiul dintre Rusia și Ucraina că sunt printre cele mai eficiente și cele mai folosite arme. Iar noi trebuie să avem cu ce să luptăm împotriva dronelor oricărui inamic, să avem drone de interceptare și mijloace electronice de bruiere a dronelor de atac adverse. Nu e o problemă simplă și nu avem voie să o tratăm cu lejeritate”, afirmă generalul Dan Grecu.

Generalul (r) Dan Grecu e doctor în științe militare și informații. A fost șef al Echipei Naționale la Comandamentul Central American pentru operațiile din Irak și Afganistan, dar și observator militar în Misiunea ONU din Etiopia și Eritreea și șef al Echipei Române de Legătură la Comandamentul Regional Sud al ISAF din Kandahar, Afganistan, iar în acei ani a fost decorat pe rând de SUA, NATO și ONU.

Avertisment privind un atac cu steag fals

Declarațiile vin în contextul în care Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj cu forțe speciale împotriva infrastructurii critice din Polonia sau România și ar putea lansa incursiuni suplimentare cu drone, dând vina pe Ucraina, conform unui avertisment din partea Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Experții ISW au venit cu această atenționare, după ce anterior Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a acuzat Ucraina că ar pregăti un atac sub steag fals cu forțe speciale și eventual drone împotriva infrastructurii critice din Polonia, pentru a da vina pe Federația Rusă și Belarus.

Rușii mai spun că au dovezi că ucrainenii ar pregăti o acțiune în cele mai mici detalii.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, susține că are informații despre presupusul plan al Ucrainei, care ar include:

„În scopul realizării acestei provocări, pe 16 septembrie, la poligonul Yavoriv din vestul Ucrainei, au fost deja aduse drone rusești Geran. Acestea au fost reparate anterior. După cum scriu jurnaliștii maghiari, motivul acestor acțiuni ale lui Zelenski este simplu: armata ucraineană suferă o înfrângere zdrobitoare”, a spus Zaharova și a amenințat că un astfel de scenariu va duce la Al Treilea Război Mondial. Însă avertismentul Rusiei nu îi impresionează pe experții ISW, care apreciază că Rusia creează probabil condițiile informaționale astfel încât să poată învinovăți Ucraina pentru oricare dintre atacurile descrise.

