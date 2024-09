Posibilitatea unui accident nuclear, în creștere. Situația de la centrala Zaporojie este ”foarte fragilă”. Ce riscuri sunt pentru populație

Șeful organului de supraveghere nuclear al Națiunilor Unite a descris situația de la Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa, ca fiind „foarte fragilă” și a promis că va extinde inspecțiile agenției pentru a include surse critice de energie electrică.

Rafael Grossi, care urmează să viziteze amplasamentul miercuri, 4 septembrie, a vorbit la o conferință de presă la Kiev, cu o zi înainte, după întâlnirea cu președintele Volodimir Zelenski și oficiali ucraineni din domeniul nuclear și al energiei.

Aceasta este a zecea sa vizită în Ucraina după invazia Rusiei, în februarie 2022.

„Cred că situația este foarte fragilă. Stația este din nou pe punctul de a fi într-un blocaj. Am avut opt ​​dintre acestea în trecut. O întrerupere înseamnă lipsă de putere: fără putere, fără răcire. Fără răcire, poți avea un dezastru”, a spus Grossi, conform Euronews.

Anterior, Grossi a anunțat pe rețeaua X că se îndrepta spre Zaporojie pentru a „ajuta la prevenirea unui accident nuclear”.

Centrala Zaporojie a intrat sub controlul Rusiei în urma invaziei sale la scară largă. Luni au avut loc bombardamente de artilerie în zonă, care au afectat accesul la energie electrică la instalație, potrivit operatorului său Energoatom, care a învinuit Rusia pentru atacuri.

„Obuzul rusesc a deteriorat una dintre cele două linii aeriene externe prin care CNE Zaporojie primește energie de la sistemul electric ucrainean”, a anunțat operatorul într-o postare pe Telegram.

„În cazul avariei liniei a doua, va apărea o situație de urgență”, a precizat agenția ucraineană, adăugând că tehnicienii nu au putut accesa locul avariei din cauza „amenințării reale a bombardării repetate”.

Analiștii spun ca o explozie la centrala Zaporojie ar produce radiații și ar declanșa probabil panică, dar riscul de radiații dincolo de zona imediată a exploziei ar fi relativ scăzut și nu se aseamănă cu amploarea dezastrului de la Cernobîl din 1986. De asemenea, dacă vântul este în direcția est, radiația ar putea fi împinsă spre Rusia.

Regiunea Zaporojie este una dintre cele patru - împreună cu Donețk, Herson și Lugansk - din sudul și estul Ucrainei pe care Rusia le-a anexat parțial și ilegal în septembrie 2022, la șapte luni după ce și-a invadat vecinul.

I held a meeting with IAEA Director General @iaeaorg Rafael Grossi @rafaelmgrossi.

The main focus of our discussion was on strengthening nuclear safety in Ukraine, and ensuring constant monitoring not only of the condition of the NPPs, but also of the substations critical to… pic.twitter.com/fBHci2fdQf