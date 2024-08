Pentru prima dată de la al Doilea Război Mondial, Rusia a fost invadată. Data trecută, trupele Armatei Roșii ucrainene au ajutat la respingerea unui asalt nazist în provincia Kursk din Rusia. Acum, ucrainenii avansează pe același teritoriu. Atacul surpriză al Ucrainei, care a început pe 6 august, este îndrăzneț și ar putea schimba narațiunea războiului, scrie The Economist. În același timp, avertizează publicația, este, de asemenea, un joc de noroc care ar putea merge foarte prost.

Din punct de vedere moral și juridic, Ucraina are tot dreptul să mute luptele pe teritoriul Rusiei. Fiecare stat are dreptul de a se apăra, iar acest drept nu se limitează la granițele sale. Rusia poartă un război de agresiune neprovocat în Ucraina și a lansat mii de atacuri asupra regiunii ucrainene Sumî de peste graniță, din regiunea Kursk. Trupele, echipamentele și bazele care permit aceste atacuri sunt ținte legitime.

WSJ: Russia withdraws part of its troops from Ukraine to protect Kursk region from AFU offensive

According to journalists, on August 13, Ukraine also sent reinforcements to strengthen its positions in the Kursk region. pic.twitter.com/c0hPjD6Ruw