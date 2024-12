Premierul slovac sfidează UE. Robert Fico, cu mâna întinsă la Putin după gaz rusesc ieftin

Premierul slovac, Robert Fico, a călcat pragul Moscovei duminică, 22 decembrie, într-o vizită cu un pronunțat caracter controversat, în care și-a reafirmat susținerea față de regimul Putin și a încercat să asigure continuarea aprovizionării cu gaz rusesc la prețuri mai mici. Această decizie vine într-un context delicat pentru Uniunea Europeană, care, oficial, își propune să-și reducă dependența energetică față de Moscova, dar în practică se vede din ce în ce mai mult prinsă în capcana intereselor economice și politice ale unor lideri care mențin legături strânse cu Kremlinul, scrie politico.eu.

Fico a declarat pe rețelele sociale că discuțiile cu Vladimir Putin s-au concentrat pe „situația militară din Ucraina”, dar și pe „posibilitatea unei încheieri pașnice imediate a războiului” și pe „relațiile bilaterale dintre Slovacia și Federația Rusă”, pe care și le propune să le reglementeze. Desigur, la nivel simbolic, întâlnirea a fost descrisă drept o „vizită de lucru”, însă contextul geopolitic în care aceasta a avut loc și semnificațiile sale sunt evidente.

Slovakia’s Kremlin-friendly PM Robert Fico holds urgent gas talks with Putin following @ZelenskyyUa’s refusal to continue gas transit via Ukraine. pic.twitter.com/RtuNTxhtNW