Slovacia, în sfârșit de acord cu noile sancțiuni împotriva Rusiei. Cum urmează UE să încerce o nouă forțare a păcii

Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 18:26
Slovacia, în sfârșit de acord cu noile sancțiuni împotriva Rusiei. Cum urmează UE să încerce o nouă forțare a păcii
Robert Fico, premierul naționalist al Slovaciei, și Vladimir Putin FOTO X /Robert Fico

Premierul slovac Robert Fico a declarat, miercuri, 22 octombrie, că va sprijini măsurile dacă cererile sale sunt îndeplinite la Consiliul European de la Bruxelles, în condițiile în care liderii UE se întâlnesc joi pentru a discuta despre războiul din Ucraina și apărarea europeană.

Anunțul vine după ce Slovacia s-a opus semnării celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al blocului comunitar împotriva Rusiei și a cerut propuneri pentru a aborda impactul negativ al obiectivelor climatice asupra producătorilor auto și modalități de a combate prețurile ridicate la energie în blocul comunitar. Mai mult, Fico sugerat că noile sancțiuni afectează Europa mai mult decât Rusia și s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin de trei ori de anul trecut. Între timp, Slovacia continuă importurile de energie din Rusia și afirmă că alternativele ar fi o lovitură financiară.

Cu toate acestea, premierul slovac a declarat miercuri că se va întâlni cu cancelarul german Friedrich Merz înainte de summit pentru a discuta despre energie și sectorul auto. „Dacă vom vedea concluziile pe care le-am cerut, le voi analiza din nou în această seară și probabil îi voi spune cancelarului Merz că suntem de acord cu cel de-al 19-lea pachet”, a spus Fico, adăugând că unele cereri au fost deja incluse în concluziile summitului.

Ce conține cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni economice împotriva Rusiei

Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni include o serie de măsuri energetice și financiare. Slovacia a stabilit condițiile pentru a sprijini pachetul în urmă cu o lună. Comisia Europeană a propus interzicerea importurilor de LNG (gaz natural lichefiat) din Rusia începând cu ianuarie 2027, cu un an mai devreme decât era planificat inițial, ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

În plus, pachetul de sancțiuni vrea să elimine ultimele excepții pentru Rosneft și Gazprom Neft și ia la țintă o parte și mai mare din flota-fantomă de petroliere a Rusiei, prin adăugarea a încă 118 nave pe lista sancțiunilor, ridicând totalul la peste 560, oficialii de la Bruxelles urmând să includă de asemenea pe lista neagră rafinării, traderi de petrol și companii petrochimice din țări terțe, inclusiv China, care încalcă sancțiunile.

