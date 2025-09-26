Aliatul lui Putin din UE nu e de acord cu solicitarea lui Trump privind energia rusească: „Este o problemă geografică, pur și simplu nu avem alte opțiuni.”

Slovacia se așteaptă să găsească un „teren comun” cu Statele Unite după presiunile exercitate pentru a pune capăt achizițiilor de energie din Rusia, a declarat joi premierul slovac Robert Fico, apărând aprovizionarea țării sale din surse rusești.

Uniunea Europeană a încercat să izoleze Rusia după invazia din 2022 asupra Ucrainei și să elimine treptat achizițiile de combustibil rusesc care pot genera venituri pentru război.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, de asemenea, că dorește ca blocul european să înceteze achizițiile de energie din Rusia.

Slovacia și Ungaria au apărat însă în mod constant achizițiile de petrol și gaze rusești și afirmă că alternativele sunt scumpe și nesigure.

Joi, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri în Parlament, Fico a declarat că achizițiile de petrol și gaze ale Slovaciei reprezintă 2% din veniturile Rusiei din aceste surse și „nu au niciun impact asupra finanțării războiului”.

„Problema petrolului și gazelor naturale în Slovacia nu este o chestiune de susținere a războiului. Nu este o chestiune ideologică pe care o putem rezolva cu alternative în 15 secunde”, a spus Fico. „Este o problemă geografică, pur și simplu nu avem alte opțiuni”, a adăugat el.

Ads

Fico a explicat că schimbarea tehnologiilor pentru a se adapta la surse diferite este costisitoare, iar taxele de transport sunt mult mai mari decât pentru combustibilul rusesc. Premierul a mai spus că Slovacia nu are acces la terminale de gaze naturale lichefiate.

În ceea ce privește rutele alternative pentru petrol, Fico a argumentat că oleoductul din Marea Adriatică nu este încă testat din punct de vedere tehnologic.

„Cu diversificarea necesară, este desigur necesar să menținem importurile de petrol din Federația Rusă și cred că vom găsi un teren comun cu administrația SUA, care creează treptat presiune în direcția opusă”, a spus Fico.

Miercuri seara, premierul ungar Viktor Orban a purtat o convorbire telefonică cu Trump, în cadrul căreia securitatea energetică în Europa Centrală a fost unul dintre subiectele de discuție.

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, declarase, la rândul său, că aprovizionarea cu energie a Ungariei nu poate fi garantată fără importurile de gaz și petrol din Rusia.

Ads