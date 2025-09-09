Rusia accelerează producția de drone cu rază lungă de acțiune, sprijinită consistent de componente furnizate de China. Un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) arată că Moscova extinde fabricile din Alabuga și Izhevsk, unde produce modele Shahed, Geran și Harpy, apelând inclusiv la muncă de femei, copii, străini și tinere recrutate din Africa de Sud.

Investigații independente confirmă că uzinele depind masiv de piese chinezești – de la motoare la componente electronice – fără de care Rusia nu ar putea menține ritmul actual de producție.

Rusia produce în principal drone de tip Shahed în zona economică specială Alabuga din Republica Tatarstan și a deschis recent o nouă linie de producție pentru drone Shahed la Uzina Electromecanică Izhevsk, unde țara produce deja drone Harpy (analogii Shahed cu componente chinezești).

Raportul menționează că Rusia a făcut recent investiții semnificative în dezvoltarea fabricii de drone din Alabuga, sprijinind infrastructura fabricii și angajând femei, copii și străini pentru a lucra în întreprindere.

„Rusia se bazează din ce în ce mai mult pe China pentru furnizarea de componente pentru drone și, fără aceste componente, nu va putea menține ritmul și volumul de producție al dronelor de tip Shahed”, consideră analiștii ISW.

Institutul a atras atenția și asupra unei investigații recente efectuate de organizația ucraineană Frontelligence Insight, care a arătat că numai Alabuga depinde de China pentru cel puțin 41 de componente necesare producției dronelor sale de atac cu rază lungă de acțiune, inclusiv motoare, componente electronice și mecanice.

În plus, Rusia a deschis un centru logistic special în Alabuga pentru a primi și procesa trenuri de marfă direct din China, probabil pentru a optimiza livrarea pieselor chinezești pentru producția de drone în zona economică specială.

Conform informațiilor furnizate de Ukrinform, Rusia recrutează masiv tinere din Africa de Sud pentru o fabrică care produce drone de atac, ceea ce a obligat guvernul acestei țări să reacționeze public și să-și avertizeze cetățenii cu privire la pericol.

