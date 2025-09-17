„Ramstein-ul Estului”: Baza Mihail Kogălniceanu, esențială pentru viitorul Ucrainei, afirmă un fost comandant NATO

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 10:09
408 citiri
„Ramstein-ul Estului”: Baza Mihail Kogălniceanu, esențială pentru viitorul Ucrainei, afirmă un fost comandant NATO
Fostul comandant al trupelor aliate în Europa, Philip Breedlove FOTO X/@jurgen_nauditt

Într-un interviu acordat publicației Kyiv Post, generalul în retragere Philip Breedlove a subliniat rolul central pe care baza aeriană Mihail Kogălniceanu din România îl va avea în contracararea agresiunii ruse și în asigurarea păcii în Ucraina.

Potrivit fostului comandant suprem al Forțelor Aliate din Europa, cheia oricărei misiuni de menținere a păcii în Ucraina nu se află pe linia frontului, ci la câteva sute de kilometri distanță, pe teritoriul românesc.

„Baza aeriană Mihail Kogălniceanu este absolut critică pentru orice forță internațională de amploare care ar putea fi desfășurată pentru stabilizarea Ucrainei după conflict”, a declarat Breedlove.

Breedlove, în prezent membru al consiliului de administrație al organizației americane Saratoga Foundation, a co-semnat recent un articol intitulat România deține cheia menținerii păcii în Ucraina, alături de președintele fundației, Glen Howard.

„Ramstein-ul Estului”

Generalul american descrie baza de la Mihail Kogălniceanu drept „Ramstein-ul Estului”, făcând trimitere la baza militară din Germania, unul dintre centrele operaționale majore ale NATO.

„Nu este o noutate că MK este importantă pentru operațiunile aeriene occidentale. Baza și-a dovedit deja rolul în misiunile din Afganistan. Prin poziția sa geografică, ea este esențială pentru orice operațiuni desfășurate în regiune și are un potențial unic pentru viitoarele misiuni legate de Ucraina”, a afirmat Breedlove.

Rezerve pe flancul estic

Declarațiile generalului vin în contextul în care state occidentale – între care Marea Britanie și Franța – discută despre constituirea unei forțe multinaționale pentru sprijinirea reconstrucției armatei ucrainene și pentru logistică post-conflict.

Deși România a fost un aliat important în cadrul NATO, guvernul de la București a exclus trimiterea de trupe proprii în Ucraina. Această poziție reflectă, spune Breedlove, temeri adânc înrădăcinate.

„România, asemenea Poloniei și altor țări din regiune, este extrem de conștientă și preocupată de riscul unei invazii ruse. Din acest motiv, ezită să-și angajeze forțele în afara granițelor, considerând că ar putea fi nevoite să-și apere propriul teritoriu”, a explicat el.

Gradul de implicare al acestor state, a adăugat Breedlove, va depinde în mare măsură de nivelul sprijinului oferit de restul Alianței. „Participarea țărilor de pe flancul estic va fi determinată de cât de solid simt că sunt susținute de NATO”, a spus acesta.

Escaladarea conflictului

Întrebat despre riscul ca implicarea Occidentului să ducă la o escaladare cu Rusia, fostul comandant NATO a răspuns tranșant:

„Cine escaladează conflictul? Domnul Putin. El vrea să ne facă să ne temem de escaladare – aceasta este o tactică de control reflexiv. Nu cred că ar trebui să ne limităm acțiunile de teama escaladării, pentru că el este cel care escaladează. În esență, trebuie să facem ceea ce considerăm necesar pentru pace.”

România, între prudență și responsabilitate strategică

Analiza lui Breedlove evidențiază un paradox: succesul unei misiuni de menținere a păcii în Ucraina va depinde de o țară care, deși infrastructura sa militară este vitală pentru NATO, ezită să se implice direct din motive de securitate.

Astfel, importanța strategică a României nu este doar una logistică, ci și un test al solidarității și coeziunii în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

