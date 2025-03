Rus condamnat la închisoare pe viață pentru crime de război în Ucraina. Metodele barbare folosite de liderul grupării paramilitare neonaziste „Rusich group” FOTO

Un lider al grupării paramilitare neonaziste "Rusich group", Vojislav Torden, un rus în vârstă de 38 de ani, a fost condamnat vineri, 14 martie, în Finlanda, la închisoare pe viaţă cu privire la patru crime de război comise în estul Ucrainei în 2014, relatează AFP.

Bărbatul, deţinut în Finlanda din iulie 2023, a fost condamnat cu privire la faptul că a desfigurat un prizonier rănit ucrainean, anunţă într-un comunicat tribunalul din Helsinki.

Vojislav Torden a fost acuzat de faptul că a participat, în toamna lui 2014, împreună cu combatanţii săi, la uciderea a 22 de militari ucraineni în regiunea separatistă prorusă Lugansk, în estul Ucrainei, într-o ambuscadă.

🇫🇮🇷🇺 BREAKING: In Finland, the former commander of the Russian group DSHRG Rusich Vojislav Torden (Jan Petrovsky) was sentenced to life in prison for war crimes in Ukraine. Per the indictment, in 2014 he and the Rusych fighters killed 22 Ukrainian soldiers. pic.twitter.com/0eBRXssGNW — The Global Beacon (@globalbeaconn) March 14, 2025

Acest capăt de acuzare, primul, a fost respins de către tribunal în verdictul său.

”Probele nu permit să se stabilească cu certitudine că grupul Rusich a fost singurul responsabil de ambuscadă. Alte grupări armate erau de asemenea prezente la faţa locului”, precizează tribunalul.

Celelalte capete de acuzare, cu privire la care acest cetăţean rus care a fost condamnat, privesc metode barbare folosite în acest atac.

Jan Petrovskij, aka Voislav Torden, member of neo-nazi militia Rusich group. Is convicted for war crimes in Finland and sentenced to prison for life. A clear signal to everyone who commits war crimes. pic.twitter.com/ccSCaw6Ze0 — Viking 🔱 Fella 🇳🇴 (@VikingCoffie) March 14, 2025

El a fost găsit vinovat de uciderea unui militar ucrainean rănit, precizează curtea.

NEEXTRĂDARE ÎN UCRAINA

Liderul grupării şi-a autorizat apoi combatanţii subordonaţi să mutileze alt militar ucrainean - Ivan Isîk -, care a murit din cauza rănilor, căruia i-au incizat pe obraz simbolul grupului - ”kolovrat”-ul, ”roata care se învârte” -, o emblemă folosită adesea de către grupări ultranaţionaliste şi neonaziste din Rusia şi Europa de Est.

Life time sentence for the Russian War Criminal Voislav Torden! A known Russian neo-Nazi of the Rusich group with the Kolovrat double swastika symbol. The War Criminals shall be caught one day and they shall pay for their crimes. The rule of law: we shall never forget! pic.twitter.com/DNgbQ9EfPX — Jussi Nuorteva (@JussiNuorteva) March 14, 2025

Alte două crime de război cu privire la care a fost condamnat constau în fotografierea şi difuzarea de fotografii umilitoare realizate de către combatanţi din cadrul grupării paramilitare, care pozau în faţa cadavrului unui militar, şi difuzarea unor mesaje online în care susţineau că Rusich nu dă dovadă de nicio milă, precizează curtea în comunicat.

Curtea Supremă a Finlandei s-a pronunţat împotriva unei extrădări a lui Vojislav Torden către Ucraina, citând riscul unor condiții de detenţie inumane.

Finlanda aplică principiul competenţei universale în acest tip de crimă, adică ea poate angaja urmăriri penale ale unor crime grave indiferent de locul în care acestea au fost comise.

⚡️#Finland has decided to launch a preliminary investigation into the war crimes of one of the leaders of the Russian group Rusich, Vojislav Torden, better known as Jan Petrovsky, Yle reported. pic.twitter.com/xchtNV2uQg — KyivPost (@KyivPost) December 15, 2023

KIEVUL SALUTĂ CONDAMNAREA

Parchetul General ucrainean a salutat vineri condamnarea în Finlanda a lui Vojislav Torden cu privire la crime de război comise în Ucraina în 2014, după izbucnirea războiului în Donbas (est).

”Acest dosar marchează o etapă-cheie în lupta împotriva impunităţii autorilor unor încălcări grave ale dreptului umanitar internațional”, salută într-un comunicat parchetul ucrainean.

