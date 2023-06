Rușii din Belgorod fug din fața bombardamentelor. Autoritățile îndeamnă oamenii să părăsească regiunea VIDEO

Guvernatorul regiunii ruse Belgorod, la graniţa cu Ucraina, le-a cerut duminică locuitorilor să evacueze zonele supuse bombardamentelor care s-au intensificat în ultimele zile, scrie Le Figaro.

Districtul Chebekino, un oraş de 40.000 de locuitori din regiunea Belgorod, a fost lovit de sute de focuri de artilerie care au provocat, în această săptămână, moartea mai multor persoane şi au forţat mii de civili să fugă.

„Solicit ca locuitorii din localităţilor bombardate, în special celor din districtul Chebekino, să urmeze indicaţiile autorităţilor şi să-şi părăsească temporar reşedinţa”, a indicat guvernatorul Viaceslav Gladkov.

Potrivit acestuia, evacuările trebuie să permită „salvarea de vieţi”. El adaugă că bombardamentele au lovit din nou districtele Chebekino şi Volokonovski în timpul nopţii, provocând „multe pagube”, dar fără victime.

Sute de focuri de armă din regiune, vineri şi sâmbătă, au făcut cel puţin şapte morţi şi aproximativ 30 de răniţi, potrivit autorităţilor regionale.

The cause of the explosion in #Belgorod was a drone that fell on the roadway. Preliminary, nine people were injured after the explosion, Russian media reported. pic.twitter.com/Cq4MWyeNRy