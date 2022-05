Muzeele din Harkov și Odesa, țintite de armata rusă. Zelenski: ”Ei ar ucide şi distruge doar”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, într-un nou mesaj adresat naţiunii, că armata rusă a distrus muzee în regiunea Harkov şi la Odesa. "Răul tinde să se întoarcă atunci când oamenii nu respectă drepturile altora, nu respectă legea şi distrug cultura", a afirmat Zelenski.

"Aseară, armata rusă a tras o rachetă pentru a distruge Muzeul Hryhorii Skovoroda din regiunea Harkov. O rachetă. Să distrug muzeul. Muzeul filosofului şi poetului care a trăit în secolul al XVIII-lea. Cine i-a învăţat pe oameni ce este o atitudine creştină adevărată faţă de viaţă şi cum poate o persoană să se cunoască pe sine. Ei bine, se pare că acesta este un pericol teribil pentru Rusia modernă - muzee, atitudinea creştină faţă de viaţă şi autocunoaşterea oamenilor.

În fiecare zi a acestui război, armata rusă face ceva dincolo de cuvinte. Dar în următoarea face ceva care te face să simţi asta într-un mod nou.

The museum of philosopher Hryhoriy Skovoroda destroyed in #Kharkiv.

The collection was saved and taken to a safe place before the beginning of military actions in the city. pic.twitter.com/e7bRUGSBSP