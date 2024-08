”Rușii nu mușcă momeala”. Speranța că o ofensivă surpriză în regiunea Kursk va reduce presiunea asupra unui oraș ucrainean strategic nu s-a materializat FOTO

Înaintarea trupelor rusești în direcția Pokrovsk a dus la retragerea trupelor ucrainene din pozițiile de la sud-estul regiunii, iar trupele ruse nu au putut să-și atingă obiectivul evident - încercuirea tactică a forțelor ucrainene în această zonă, susține Institutul pentru Studiul Războiului (ISW ).

Imaginile de geolocalizare publicate joi, 22 august, indică faptul că forțele ruse au cucerit recent Ptice (la sud-est de Pokrovsk) și au înaintat mai la sud de așezare.

Înaintarea trupelor rusești la sud și sud-vest de ruta T-0511 (Oceretine-Hrodivka) a nivelat pozițiile rusești la est și sud-est de Pokrovsk, în loc să creeze condiții pentru încercuirea tactică a forțelor ucrainene.

Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, forțele ruse au înconjurat forțele ucrainene în timp ce avansează spre ruta E-50 (Donețk - Pokrovsk), iar amenințarea unei încercuiri tactice a determinat forțele ucrainene să se retragă. Un purtător de cuvânt al brigăzii ucrainene care operează în direcția Pokrovsk a recunoscut pe 22 august acest lucru.

Recent Russian advances in the Pokrovsk direction appear to have prompted Ukrainian withdrawals from limited positions southeast of Pokrovsk, and Russian forces have likely failed to achieve their apparent objective of tactically encircling Ukrainian forces in the area. https://t.co/wRDQIhvgLr pic.twitter.com/IU36vlF2CN