Forțele ucrainene au respins un atac al grupurilor de sabotorii și trupe de asalt rusești care au încercat să pătrundă în localitatea Suja din regiunea rusă Kursk, folosind o conductă de gaz, a anunțat pe 8 martie Statul Major al Ucrainei, care a difuzat și imagini cu momentul confruntării.

Această informație a fost dată publicității în contextul în care au apărut rapoarte conform cărora trupele ruse au reușit să facă o breșă la sud de orașul Suja, aflat sub controlul Ucrainei, și au încercat să pătrundă pe teritoriul Ucrainei în regiunea Sumî, la începutul acestei săptămâni.

Forțele speciale ruse s-au strecurat kilometri întregi printr-o conductă de gaze importantă în apropierea orașului Suja, în încercarea de a surprinde forțele ucrainene în cadrul unei ofensive majore de evacuare a soldaților ucraineni din regiunea Kursk din vestul Rusiei, au declarat bloggeri de război pro-ruși.

🇷🇺🇺🇦And here are the shots of the journey through the pipe to Sudzha. The soldiers had to walk 12 kilometers. Through the pipe. pic.twitter.com/JAl9NvshdD