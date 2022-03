Rușii au distrus 24 de clădiri rezidențiale în ultima zi. Doi copii au fost uciși

Oficialii ucraineni au anunțat un nou bilanț tragic al daunelor produse de trupele ruse: clădiri distruse, oameni uciși, printre care și copii.

Șeful administrației regionale de stat Lugansk, Serhiy Gaidai, a raportat că în ultimele 24 de ore, trupele ruse au distrus 24 de clădiri rezidențiale în Rubizhne și Severodonețk. Trei persoane au fost ucise, inclusiv doi copii, potrivit Nexta.

The head of the #Luhansk regional state administration, Serhiy Gaidai, reported that in the past 24 hours, #Russian troops destroyed 24 residential buildings in #Rubizhne and #Severodonetsk. Three people were killed, including two children. pic.twitter.com/PqRcZcMpYW