Rușii din regiunea Kursk fug după atacurile ucrainenilor. Câți bani le oferă Putin celor care-și părăsesc casele VIDEO

Guvernul rus va aloca 220 de milioane de ruble pentru o plată unică destinată locuitorilor din regiunea Kursk care au fost nevoiți să-și abandoneze locuințele din cauza atacului ucrainean, a informat serviciul de presă al Guvernului Federației Ruse.

Fiecare persoană va primi câte 10.000 de ruble, echivalentul a 526 de lei.

„În numele președintelui, Guvernul a decis să aloce regiunii Kursk 220 de milioane de ruble pentru plata unui ajutor material unic rezidenților regiunii care au fost forțați să își părăsească locul de reședință permanentă. Valoarea unei astfel de plăți va fi de 10.000 de ruble pe persoană”, a informat serviciul de presă, potrivit Digi24.

Potrivit unei filmări de pe rețelele de socializare, oamenii din regiunea Kursk își părăsesc în masă casele.

Residents of the Kursk town of Lgov are leaving their homes en masse. The AFU is 30 km away from the town, Z-channels reported. pic.twitter.com/iVLBQdlm7H