Rușii au lovit Harkovul cu o rachetă hibridă Grom-E1. Atacuri distructive și asupra altor orașe din Ucraina VIDEO

Autoritățile locale au anunțat că rușii au atacat Harkovul, în noaptea de luni spre marți, 29 octombrie, cu o rachetă hibridă Grom-E1.

Primarul orașului, Ihor Terehov, a anunțat că „la ora 02:51, orașul a fost lovit de o rachetă Grom-E1 (un hibrid între o bombă glisantă și o rachetă). Aceasta a avariat o casă din cartierul Osnovianski. Alte patru case au fost complet distruse și alte cel puțin 20 au fost avariate în urma atacurilor. Patru persoane au fost ucise. Salvatorii le-au căutat sub dărâmături timp de mai multe ore.”

Terehov a adăugat că rușii s-au concentrat pe Harkov, lovind clădiri rezidențiale, monumente istorice și simboluri ale orașului, precum clădirea Derjprom unul dintre cele mai renumite monumente din al doilea oraş al Ucrainei, care datează din anii 1920, relatează Reuters.

This night the Russians attacked Kharkiv and Kryvyi Rih: there are dead and wounded

🔹 In the Osnovyanskiy district of Kharkiv, a Grom-E1 missile hit a private residential sector. One house was completely destroyed, another 19 buildings and four cars were damaged. Rescuers… pic.twitter.com/stKa5N23Rd