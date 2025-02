Pe rețelele sociale a apărut o înregistrare video în care un militar rus filmează cel puțin două „tancuri” ucrainene „dezmembrate”, afirmând că acestea au fost distruse de soldații din unitatea sa.

Cu toate acestea, analiza înregistrării arată că este vorba despre două machete de tancuri, o tactică cunoscută sub numele de „maskirovka”, utilizată frecvent de ambele armate - atât cea rusă, cât și cea ucraineană - în contextul războiului din Ucraina, scrie digi24.ro.

„Încă un tanc de-al hoholilor (denumire folosită de ruși pentru ucraineni - n.r.). Le-au abandonat. Unde-i echipajul? E dezmembrat (vehiculul - n.r.)”, se aude spunând militarul care înregistrează video.

Russian soldier cheerfully films tanks that "they have destroyed and disassembled," but upon closer inspection, it is clear that these are just mock-ups. pic.twitter.com/Hrc4O1fONm