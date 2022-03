Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a decis oficial miercuri, 16 martie, excluderea Rusiei din această organizaţie paneuropeană, ca reacție la invazia Ucrainei.

Marţi seară, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat în unanimitate un aviz conform căruia Federaţia Rusă nu mai poate fi stat membru al organizaţiei.

The victory of Russian diplomacy. The Russian flag is being taken down at the @coe pic.twitter.com/CNhDmhekLU