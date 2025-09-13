Bruxellesul analizează un mecanism juridic nou care ar putea permite folosirea a miliarde de euro din activele înghețate ale Rusiei pentru sprijinirea efortului de război al Ucrainei – fără a confisca formal aceste fonduri.

Comisia Europeană propune o soluție de compromis: înlocuirea numerarului generat de activele rusești cu obligațiuni garantate de UE. Această măsură ar permite Ucrainei să primească finanțare acum, iar rambursarea să aibă loc abia când Rusia va plăti despăgubiri de război.

Propunerea, descrisă de un oficial drept „creativă din punct de vedere juridic”, a fost prezentată în discuții informale la Bruxelles și a stârnit un interes precaut din partea miniștrilor adjuncți de finanțe. Deocamdată, nu s-a luat nicio decizie oficială.

200 de miliarde de euro înghețate — dar neatinse

De la începutul invaziei la scară largă în februarie 2022, aproximativ 200 de miliarde de euro din activele băncii centrale a Rusiei au fost înghețate în Uniunea Europeană, majoritatea fiind păstrate de Euroclear, o instituție financiară cu sediul la Bruxelles.

Până acum, UE a putut folosi dobânda generată de aceste fonduri – spre exemplu, pentru a contribui la rambursarea unui împrumut de 45 de miliarde de euro acordat Ucrainei de G7. Însă sumele principale au rămas neatinse, din cauza riscurilor juridice și politice asociate cu o eventuală expropriere.

Pe fondul unui deficit bugetar estimat la 8 miliarde de euro în Ucraina pentru anul viitor, Bruxellesul caută soluții pentru a continua sprijinul financiar, în contextul în care bugetele interne ale statelor membre sunt tot mai restrânse.

Cum ar funcționa planul

Conform regulilor europene, activele rusești ajunse la maturitate, gestionate de Euroclear, sunt transferate într-un cont de depozit la Banca Centrală Europeană (BCE), care generează dobândă.

Comisia Europeană propune ca aceste depozite să fie înlocuite cu obligațiuni pe termen scurt, fără dobândă, garantate în comun de statele membre. Sumele obținute astfel ar fi direcționate către Ucraina sub forma unui „împrumut pentru despăgubiri”.

Esential, Ucraina nu ar trebui să ramburseze împrumutul până când Rusia nu va plăti despăgubiri, a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul său despre Starea Uniunii.

„Ucraina va începe să ramburseze acest împrumut abia după ce Rusia va plăti despăgubiri. Dar banii vor ajuta Ucraina chiar de astăzi”, a declarat ea în fața Parlamentului European, fără a oferi detalii suplimentare.

Obstacole legale și politice

Planul este în fază incipientă și se confruntă cu mai multe obstacole. Acordarea de garanții naționale pentru astfel de obligațiuni necesită unanimitate între statele membre – un pas politic complicat, având în vedere diferențele de opinie.

Mai mult, atât guvernul belgian, cât și Euroclear au avertizat în repetate rânduri că folosirea directă sau indirectă a activelor ar putea atrage riscuri juridice serioase, inclusiv posibile represalii.

Cu toate acestea, oficialii Comisiei consideră că propunerea este un compromis viabil între confiscarea totală a activelor și inacțiune.

„Aceasta este o modalitate de a ajuta Ucraina acum, fără a compromite integritatea juridică a sistemului financiar european,” a declarat pentru BBC un oficial implicat în discuții.

Comisia este așteptată să prezinte în săptămânile următoare o variantă mai detaliată a planului. Este doar una dintre opțiunile discutate, în condițiile în care UE încearcă să echilibreze nevoia de a susține Ucraina cu realitățile unui buget tot mai restrâns și un context geopolitic complicat.

Deocamdată, rămâne de văzut dacă acest joc de echilibristică juridică și financiară va reuși să deblocheze miliardele înghețate – fără a stârni controverse la nivel internațional.

