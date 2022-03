Rusia susține că-și va reduce ”radical” activitatea militară în Kiev și Cernihiv, după ”negocieri substanțiale” VIDEO

Rusia a anunţat marţi, 29 martie, că-și va reduce ”radical” activitatea militară în regiunile Kiev şi Cernihiv.

Rusia a anunţat că negocierile de pace de la Istanbul au fost ”substanţiale”, arată AFP, și că decizia vine ca urmare a aspectelor negociate.

Ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, a declarat că Rusia „a redus semnificativ” puterea de luptă a armatei ucrainene şi se poate concentra acum asupra obiectivului cheie - de „eliberare a Donbasului”, scrie Kyiv Independent.

