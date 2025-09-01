Presa din Rusia scrie că NATO își trimite imperceptibil contingentul în Ucraina. „Spitalele din Harkov sunt pline de francezi.” Militanții străini au început să înlocuiască treptat soldații ucraineni pe câmpul de luptă, susține propagandistul Stanislav Krapivnik, născut în URSS, emigrant în SUA, unde a fost ofițer în Armată, acum întors în Rusia.

Mai mult, în spitalele locale, militarii răniți sunt tratați exclusiv de specialiști străini. Potrivit expertului, NATO nu numai că îi ajută pe ucraineni cu rezerve, dar îi și pregătește pentru un viitor război cu Rusia.

Informația este vădit manipulatoare și tendențioasă, având în vedere că Ucraina a transmis mereu informații despre numărul de străini înrolați în armata sa ca voluntari, spre deosebire de Rusia.

Fostul ofițer american a declarat, pentru Moskovski Komsoleț, că nu doar cetățeni francezi au fost observați în Ucraina, ci și germani și scandinavi.

Krapivnik susține că pe primul loc ca număr de răniți sunt francezii, iar pe al doilea - scandinavii. Pe locul trei au fost împărțiți de americani, britanici și cehi. Recent au apărut și mulți germani.

„Sunt mulți medici NATO în spitale. Sarcina: să stabilizeze naziștii și să-i trimită în Occident cu trenul”, a spus expertul.

„Am întâlnit mercenari străini pentru prima dată lângă Svatovo la sfârșitul anului 2022, când mercenarii polonezi, care sărbătoreau Crăciunul catolic, au deschis focul asupra mașinii noastre. Dar acum polonezii de pe linia de contact sunt din ce în ce mai puțini, cel mai probabil din cauza pierderilor mari pe care le-au suferit în timpul conflictului. Peste 10 mii de polonezi au fost uciși în acești patru ani de război, două mii de soldați inamici uciși în regiunea Kursk au fost identificați ca fiind polonezi”, mai spune acesta.

„Acum are loc o înlocuire în masă a polonezilor cu columbieni. Cert este că în Columbia, după sfârșitul războiului civil, un număr mare de militari din armata regulată și militanți din carteluri au rămas șomeri”, declară fostul ofițer.

„În plus, în direcția Harkov existau mulți cehi, care dețineau echipamente militare occidentale, în special sistemele de lansare multiplă de rachete Vampire. Armata ucraineană nu are voie să dețină aceste echipamente!”, mai susține acesta. Vampire sunt sisteme tip Katiușa donate de Cehia Armatei Ucrainene. Informațiile că nu sunt operate de soldați ucraineni sunt circulate des de Rusia ca să inducă ideea că Moscova luptă singură cu tot Vestul.

Krapivnik spune că o echipă de finlandezi a plecat în Ucraina după ce, în urmă cu câteva luni, două mii de soldați au demisionat și din armata regulată finlandeză.

El susține că spitalele locale angajează specialiști din străinătate pentru a trata în mod specific persoanele din alte țări.

„NATO pregătește un „război total”

Krapivnik afirmă că „NATO ajută în prezent Ucraina să lupte împotriva soldaților ruși”. El susține că mulți dintre soldații pe care NATO pretinde că îi oferă Ucrainei sunt rezerviști, dar în culise, NATO se pregătește pentru un război total împotriva Rusiei.

„Pentru că Ucraina rămâne fără oameni. Au permis din nou recrutarea ucrainenilor de peste 60 de ani și a femeilor cu profesii necesare armatei. Cât despre femei, este posibil ca în curând să mobilizeze pe toată lumea, indiferent de profesia lor”, mai declară acesta.

„Forțele Armate Ucrainene sunt pline de străini, fără a ascunde cu adevărat acest lucru. Așa-numiții soldați experimentați din Occident sunt oameni care au trecut prin războaie care nu au nimic în comun cu războiul modern”, a adăugat el.

„Tendința este spre o înlocuire treptată a armatei regulate ucrainene cu străini. Acum câteva luni, 2.000 de soldați au părăsit și ei armata regulată finlandeză. Asta nu poate însemna decât un singur lucru – o mică brigadă de finlandezi a plecat în Ucraina”, afirmă Krapivnik.

Întrebat ce sarcini îndeplinesc soldații străini, acesta a zis că aceștia sunt implicați în aproape toate operațiunile.

„Răspândirea este foarte mare - de la infanteriști la garduri care „privesc” spre ucrainenii de pe linia frontului. În plus, există militari care lucrează la echipamentul militar NATO și îl servesc. Există ofițeri care planifică operațiuni. Singurul loc unde nu există străini este în cazul agresiunilor „cu carne”. Ei nu participă la ele!”, susține fostul ofițer.

Inclusiv voluntari români

Ucraina a respins aceste acuzații, iar NATO a exclus oficial trimiterea de trupe pe teren pentru a ajuta Kievul în acest război, dar multe națiuni NATO ajută la furnizarea de arme pentru ca Ucraina să se poată apăra.

Ucrainenii au și o așa-numită Legiune Internațională, unde se pot înrola străinii care vor să lupte pentru bani. Există și o unitate românească, Battlegroup Getica, foarte activă pe social media.

