Guvernatorul regiunii ruse Belgorod, Viaceslav Gladkov, a afirmat că presupusele bombardamente ale Ucrainei s-au soldat cu un mort şi şase răniţi. Autorităţile ucrainene nu au răspuns încă la acuzaţie, transmite The Kiev Independent.

Statul Major General al forţelor armate ucrainene a avertizat încă de la începutul războiului că Rusia ar putea încerca să organizeze provocări pe propriul teritoriu pentru a preîntâmpina sau justifica un atac asupra Ucrainei.

Agenţia rusă TASS, a precizat că anunţul a fost făcut de Gladkov pe canalul său Telegram.

"Şase persoane rănite, o persoană a fost ucisă", a raportat guvernatorul.

Village of Solokhi in the #Belgorod Oblast of #Russia was reportedly shelled. One killed, three wounded. Local authorities say the shells were fired from Ukrainian troops.

El a adăugat că printre răniţi se află şi un băiat de 14 ani, care primeşte ajutor medical la spitalul regional.

Potrivit guvernatorului, locuitorii aşezării vor fi duşi într-un loc sigur.

"Populaţia din aşezarea Solokhi va fi dusă într-o locaţie sigură sub îndrumarea şefului districtului, Vladimir Pertsev, şi a şefului Ministerului regional pentru Situaţii de Urgenţă, Serghei Potapov", a scris guvernatorul.

Governor of #Russian #Belgorod region Vyacheslav Gladkov claims that in the village of Solokhi, Belgorod region, after shelling from #Ukraine, a man was killed and three people were wounded.

Potrivit informaţiilor preliminare transmise de Rusia, o clădire rezidenţială a fost parţial distrusă. A fost semnalat fum dincolo de limitele aşezării din cauza trestiilor care au luat foc.

Districtul Belgorod se află în sud-vestul regiunii Belgorod şi se învecinează cu districtele Dergachev şi Harkov din regiunea ucraineană Harkov.

Many reports coming from #Belgorod tonight. Not all are confirmed afaik. Death toll reached two, a fuel depot and oil storage are on fire, aviation airborne and possible air defence activity

Aşezarea Solokhi se află la aproximativ 11 kilometri de graniţă.

