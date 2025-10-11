Fost șef al CIA: ”Rusia nu-și permite un al doilea front. De aceea Assad a fost lăsat să cadă”

Fostul director al Agenției Centrale de Informații a SUA, David Petraeus, susține că Rusia nu mai are capacitatea militară și politică de a întreține conflicte paralele. Eșecul intervenției în Siria, odinioară considerată o zonă de influență garantată, ar fi o dovadă elocventă.

Astăzi, Putin nu își poate permite un al doilea front, altfel rebelii din Siria nu ar fi reușit să răstoarne regimul lui Bashar al-Assad, a declarat generalul care a condus forțele americane în războiul din Irak și Afganistan, într-un interviu acordat ziarului german Welt.

David Petraeus afirmă fără echivoc: Rusia nu își mai permite un al doilea front. Nici în Siria, nici în Caucaz.

„Rusia nu poate susține două fronturi. N-a putut interveni nici măcar pentru a-l salva pe Bashar al-Assad. Vă amintiți ce se întâmpla când regimul sirian era amenințat? Rusia trimitea avioane, trupe speciale, Hezbollah și Gărzile Revoluționare Iraniene. Acum, n-au mai venit”, explică Petraeus.

Eșecul Moscovei de a reacționa în 2024, în fața avansului grupărilor rebele conduse de Ahmed ash-Sharaa, a dus la căderea regimului Assad, după mai bine de 50 de ani de dictatură dinastică. Assad a fugit la Moscova, unde a primit oficial azil politic. Deocamdată.

În ianuarie 2025, noua administrație siriană a solicitat oficial extrădarea fostului lider, în schimbul menținerii accesului militar al Rusiei în bazele de la Tartus și Hmeimim. Kremlinul a refuzat – un gest ce a fost confirmat ulterior chiar de președintele Ahmed ash-Sharaa.

Fuga lui Assad în Rusia nu a fost tocmai într-o țară străină. A ajuns, practic, acasă. Familia sa își crease deja, cu ani în urmă, un adevărat bastion imobiliar în capitala rusă.

Conform unei anchete publicate de Financial Times încă din 2019, apropiații fostului lider sirian dețineau cel puțin 19 apartamente în complexul Moscova-City, în valoare totală de 40 de milioane de dolari. Hafez Makhlouf, fratele lui Assad, figurează ca proprietar a 13 dintre acestea, iar soția vărului său, Rami Makhlouf, deține alte două. Restul aparține altor membri ai familiei extinse.

Pentru moment, Rusia nu pare dispusă să-l sacrifice pe fostul său aliat. Dar nici nu mai pare dispusă să-l salveze.

