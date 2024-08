Rusia amenință: Fără negocieri de pace cu Kievul după incursiunea ucraineană din Kursk VIDEO

Din cauza incursiunii continue a forţelor ucrainene pe teritoriul rus, Moscova a decis să suspende orice negocieri de pace cu Kievul, a anunţat miercuri, 14 august, Ministerul rus de Externe, relatează Euronews.

Problema negocierilor de pace între Rusia şi Ucraina a fost ”pusă în aşteptare” în urma atacurilor Kievului în regiunea rusă Kursk, a anunţat într-o conferinţă de presă consacrată ”crimelor regimului de la Kiev”, ambasadorul itinerant de la Ministerul rus de Externe Rodion Miroşnik.

🚨⚡️❗️Kiev’s incursion into Russia’s Kursk region has put the topic of peace talks on a long-term pause — Rodion Miroshnik pic.twitter.com/lRJxVmXuc6

Rodion Miroşnik a denunţat ”acţiuni teroriste”.

'Kiev's terrorist actions in the Kursk direction that put future peace talks on a long-term pause' - Russian Foreign Ministry's Ambassador-at-Large Rodion Miroshnik.

Recently, Ukraine stated that its forces had advanced further into Russia's Kursk region, marking the largest… pic.twitter.com/yB8KFUOz2N