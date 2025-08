Un expert britanic în energie nucleară avertizează că Rusia ar putea transforma centrala nucleară de la Zaporojie – cea mai mare din Europa – într-o armă radioactivă, dacă războiul din Ucraina se întoarce împotriva Kremlinului.

Simon Bennett, cercetător la Universitatea din Leicester și autorul volumului Atomic Blackmail? The Weaponization of Nuclear Facilities During the Russia–Ukraine War, susține că preluarea controlului asupra centralei de către forțele ruse reprezintă o formă de șantaj nuclear la adresa întregului continent european, relatează Forbes.

Centrala Zaporojie, aflată în sud-estul Ucrainei, are șase reactoare nucleare, cu o capacitate de producție suficientă pentru a asigura consumul anual de electricitate al unor țări precum Irlanda, Slovacia sau Finlanda.

Risc de contaminare radioactivă în masă

Potrivit lui Bennett, există riscul ca instalația să fie minată și, în cazul unui eșec militar major, forțele ruse ar putea opta pentru detonarea controlată a reactoarelor. Acest scenariu extrem ar duce la eliberarea în atmosferă a unei cantități semnificative de materiale radioactive.

„Așa cum a demonstrat accidentul nuclear de la Cernobîl din 1986, norii radioactivi pot străbate sute de kilometri”, a declarat expertul. El a reamintit că, în acel caz, contaminarea a ajuns până în Anglia, afectând terenurile agricole.

Pericolul nu vizează doar Ucraina

Bennett subliniază că o astfel de catastrofă nu ar afecta doar Ucraina sau țările vecine, ci ar putea avea consecințe și pentru Federația Rusă.

„Dacă un astfel de incident ar avea loc la oricare dintre centralele nucleare din Ucraina – chiar și cele situate în vestul țării – și dacă vântul ar bate constant dinspre vest, există posibilitatea reală ca norul radioactiv să ajungă până în zonele centrale ale Rusiei”, avertizează specialistul britanic.

Strategii de război pentru conflictele viitoare

Simon Bennett avertizează și asupra posibilității ca tacticile militare ruse din jurul instalațiilor nucleare să indice o strategie de durată în confruntările cu Occidentul. El evocă scenariul folosirii de către Moscova a unor „agenți adormiți” infiltrați în infrastructura critică a țărilor occidentale, cu identități false și activitate aparent legală.

„Cred că este foarte probabil ca Rusia să aibă astfel de persoane plasate în state pe care le consideră ostile – inclusiv în state membre NATO”, a spus Bennett.

Războiul din Ucraina, departe de un final

Între timp, presa ucraineană, inclusiv Euromaidan Press, notează că președintele rus Vladimir Putin nu dă semne că ar intenționa să-și reducă obiectivele militare sau să pună capăt conflictului. Chiar și în fața unor sancțiuni suplimentare, liderul de la Kremlin pare dispus să recurgă la orice mijloace pentru a obține un avantaj strategic.

